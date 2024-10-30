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Posted 30 октября, 11:22

Published 30 октября, 11:22

Modified 30 октября, 11:25

Updated 30 октября, 11:25

КамАЗ завалился на бок, засыпав щебнем дорогу рядом с ЦГБ в Ростове

КамАз со щебнем опрокинулся в Ростове возле ЦГБ

30 октября 2024, 11:22
Фото: 1MI. КамАЗ завалился на бок, засыпав щебнем дорогу рядом с ЦГБ в Ростове
Авария на кольце рядом с ЦГБ №1 имени Семашко в Ростове произошла 30 октября. Грузовик завалился на бок, рассыпав из кузова щебенку по проезжей части.

Видео с места происшествия на площади Гагарина опубликовал telegram-канал Don Mash. На видео КамАЗ «прилег» посреди дороги, усыпанной щебенкой. Остается лишь догадываться, как грузовик не вписался в поворот. В ГАИ по Ростовской области аварию пока не комментировали.

— Вся дорога засыпана — будьте готовы объезжать пробку, — предупреждает автор ролика.
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Судя по навигатору «Яндекс.Карты», там уже образовался затор. Он тянется по Ворошиловскому проспекту от улицы Станиславского к кольцу на Гагарина и по проспекту Михаила Нагибина — от площади Ленина до ЦГБ. Небольшие пробки появились и по улице Текучева: от Еврейского кладбища в одну сторону и от переулка Семашко — в другую.

КамАЗ завалился на бок, засыпав щебнем дорогу рядом с ЦГБ в РостовеКамАЗ завалился на бок, засыпав щебнем дорогу рядом с ЦГБ в Ростове
КамАЗ завалился на бок, засыпав щебнем дорогу рядом с ЦГБ в Ростове. Фото: скриншот Яндекс.Карты.

Если в ближайшие часы не ликвидируют последствия ДТП, к 17:00 мск движение остановится намертво. Именно в это время начинаются будничные часы пик, когда все едут домой после работы и учебы.

Ранее необычная авария произошла в городе Шахты. Мужчина чудом остался цел, дважды перевернувшись на легковушке и выпав из нее через заднее стекло.

Источник видео: telegram-канал Don Mash.

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