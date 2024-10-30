КамАз со щебнем опрокинулся в Ростове возле ЦГБ

Судя по навигатору «Яндекс.Карты», там уже образовался затор. Он тянется по Ворошиловскому проспекту от улицы Станиславского к кольцу на Гагарина и по проспекту Михаила Нагибина — от площади Ленина до ЦГБ. Небольшие пробки появились и по улице Текучева: от Еврейского кладбища в одну сторону и от переулка Семашко — в другую.