КамАз со щебнем опрокинулся в Ростове возле ЦГБ

Posted 30 октября, 11:22
Published 30 октября, 11:22
Modified 30 октября, 11:25
Updated 30 октября, 11:25
Видео с места происшествия на площади Гагарина опубликовал telegram-канал Don Mash. На видео КамАЗ «прилег» посреди дороги, усыпанной щебенкой. Остается лишь догадываться, как грузовик не вписался в поворот. В ГАИ по Ростовской области аварию пока не комментировали.
— Вся дорога засыпана — будьте готовы объезжать пробку, — предупреждает автор ролика.
Судя по навигатору «Яндекс.Карты», там уже образовался затор. Он тянется по Ворошиловскому проспекту от улицы Станиславского к кольцу на Гагарина и по проспекту Михаила Нагибина — от площади Ленина до ЦГБ. Небольшие пробки появились и по улице Текучева: от Еврейского кладбища в одну сторону и от переулка Семашко — в другую.
Если в ближайшие часы не ликвидируют последствия ДТП, к 17:00 мск движение остановится намертво. Именно в это время начинаются будничные часы пик, когда все едут домой после работы и учебы.
Ранее необычная авария произошла в городе Шахты. Мужчина чудом остался цел, дважды перевернувшись на легковушке и выпав из нее через заднее стекло.
Источник видео: telegram-канал Don Mash.