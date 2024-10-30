Крупный металлургический завод откроют в Ростовской области за 3,6 млрд рублей

Posted 30 октября, 07:21
Published 30 октября, 07:21
Modified 30 октября, 07:23
Updated 30 октября, 07:23
Запустить в работу завод обещают в первом квартале 2025 года. Производственная мощность металлургического предприятия — 400 тысяч тонн в год. Завод будет специализироваться на выпуске горячекатаной арматуры. Позже собираются построить очередь прокатного производства.
В строительство предприятия вложили 3,6 миллиарда рублей. Предполагается, что новый завод создаст 250 рабочих мест.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области построят завод по переработке электролома. Работать предприятие будет в Батайске.