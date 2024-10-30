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Posted 30 октября, 07:21

Published 30 октября, 07:21

Modified 30 октября, 07:23

Updated 30 октября, 07:23

В Каменске-Шахтинском до конца 2024 года завершат строительство металлургического завода по выпуску горячекатаной арматуры

Крупный металлургический завод откроют в Ростовской области за 3,6 млрд рублей

30 октября 2024, 07:21
Фото: для иллюстрации. 1MI. В Каменске-Шахтинском до конца 2024 года завершат строительство металлургического завода по выпуску горячекатаной арматуры
В Каменске-Шахтинском до конца 2024 года завершат строительство металлургического завода по выпуску горячекатаной арматуры, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Запустить в работу завод обещают в первом квартале 2025 года. Производственная мощность металлургического предприятия — 400 тысяч тонн в год. Завод будет специализироваться на выпуске горячекатаной арматуры. Позже собираются построить очередь прокатного производства.

В строительство предприятия вложили 3,6 миллиарда рублей. Предполагается, что новый завод создаст 250 рабочих мест.

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Ранее сообщалось, что в Ростовской области построят завод по переработке электролома. Работать предприятие будет в Батайске.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Заводы#Заводы в Ростовской области#Предприятия#Промышленные предприятия
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