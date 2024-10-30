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Posted 30 октября, 07:11

Published 30 октября, 07:11

Modified 30 октября, 07:19

Updated 30 октября, 07:19

Людей эвакуируют с полыхающего склада лекарств в Ростове-на-Дону

Людей эвакуируют с полыхающего склада лекарств в Ростове-на-Дону

30 октября 2024, 07:11
Фото: 1MI. Людей эвакуируют с полыхающего склада лекарств в Ростове-на-Дону
В Ростове началась эвакуация людей из загоревшегося складского помещения, где хранились лекарства, сообщает городская администрация.

О том, что загорелся фармацевтический склад на Западном, стало известно около 09:30 мск 30 октября. Здание расположено на улице Портовой, 543.

Предварительно, площадь пожара достигла 70 квадратных метров. Судя по фото с места ЧП, спасатели уже борются с огнем.

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Угрозы распространения пламени нет. Также в администрации отметили, что происшествие не потребовало ограничения движения на близлежащих улицах.

В ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что на месте работают 36 человек на девяти автоцистернах.

Почти две недели назад в Ростове пламя охватило оконный цех. Масштабное возгорание не на шутку испугало горожан.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Пожар#Лекарства#Спасатели#Огонь#Городская администрация#Склад
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