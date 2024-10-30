Людей эвакуируют с полыхающего склада лекарств в Ростове-на-Дону

Posted 30 октября, 07:11
Published 30 октября, 07:11
Modified 30 октября, 07:19
Updated 30 октября, 07:19
О том, что загорелся фармацевтический склад на Западном, стало известно около 09:30 мск 30 октября. Здание расположено на улице Портовой, 543.
Предварительно, площадь пожара достигла 70 квадратных метров. Судя по фото с места ЧП, спасатели уже борются с огнем.
Угрозы распространения пламени нет. Также в администрации отметили, что происшествие не потребовало ограничения движения на близлежащих улицах.
В ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что на месте работают 36 человек на девяти автоцистернах.
Почти две недели назад в Ростове пламя охватило оконный цех. Масштабное возгорание не на шутку испугало горожан.