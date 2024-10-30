Мэрия Ростова опровергла увольнение замглавы по соцвопросам Елены Кожуховой

Posted 30 октября, 14:11
Published 30 октября, 14:11
Modified 30 октября, 14:13
Updated 30 октября, 14:13
В Сети появилась информация о том, что Елена Кожухова могла уйти в отставку. Однако информаторы издания рассказали, что заместитель главы администрации по социальным вопросам Ростова-на-Дону всего лишь находится в отпуске. Речь об увольнении не заходила.
Добавим, что городская администрация официально не освещала данную тему и, несмотря на запросы СМИ, не комментирует кадровые перестановки.
Напомним, что 30 октября также стало известно, что в Ростове-на-Дону уволился замглавы администрации города по ЖКХ Валентин Кукин. Подробнее о причинах отставки в материале RostovGazeta.