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Posted 30 октября, 14:11

Published 30 октября, 14:11

Modified 30 октября, 14:13

Updated 30 октября, 14:13

Мэрия Ростова опровергла увольнение замглавы по соцвопросам Елены Кожуховой

Мэрия Ростова опровергла увольнение замглавы по соцвопросам Елены Кожуховой

30 октября 2024, 14:11
Фото: 1MI. Мэрия Ростова опровергла увольнение замглавы по соцвопросам Елены Кожуховой
Администрация Ростова-на-Дону не подтвердила отставку заместителя главы по социальным вопросам Елены Кожуховой, сообщает 1RnD со ссылкой на источники в руководстве городской управы.

В Сети появилась информация о том, что Елена Кожухова могла уйти в отставку. Однако информаторы издания рассказали, что заместитель главы администрации по социальным вопросам Ростова-на-Дону всего лишь находится в отпуске. Речь об увольнении не заходила.

Добавим, что городская администрация официально не освещала данную тему и, несмотря на запросы СМИ, не комментирует кадровые перестановки.

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Напомним, что 30 октября также стало известно, что в Ростове-на-Дону уволился замглавы администрации города по ЖКХ Валентин Кукин. Подробнее о причинах отставки в материале RostovGazeta.

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