rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 05:10

Published 30 октября, 05:10

Modified 30 октября, 05:12

Updated 30 октября, 05:12

Минобороны РФ заявили о террористической атаке на Ростовскую область

Минобороны РФ сообщило о террористической атаке на Ростовскую область

30 октября 2024, 05:10
Фото: Изображение Midjourney. Минобороны РФ заявили о террористической атаке на Ростовскую область
В ночь на 30 октября в Ростовской области отразили атаку террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа. Минобороны РФ рассказали, сколько дронов удалось сбить.

В telegram-канале «Это Ростов новости» местные жители сообщали о звуках взрыва около 02:00–03:00 мск.

— Над Шахтами пролетел. Полчаса назад на Западном и Северном в Ростове слышали не меньше двух взрывов. Еще три беспилотника пролетели в Куйбышевском районе, — делились подписчики.
В Минобороны РФ заявили о попытке террористической атаки в Ростовской области
Узнать подробнее

К утру губернатор Ростовской области заявил о сбитых беспилотниках. Сначала стало известно о четырех уничтоженных БПЛА, еще через несколько часов их количество выросло до семи. Все — над Неклиновским районом.

В это же время ПВО работали и в других субъектах России. Пять дронов сбили в Курской области, четыре — в Смоленской. Еще по три уничтожили в Орловской и Брянской областях, а в Белгородской — один. Всего военные отразили атаку 23 беспилотников.

Читайте также:
В Минобороны РФ атаку на Ростовскую область назвали террористическойСилами ПВО отразили атаку 16 беспилотников над Азовским моремМинобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#ПВО#Взрыв#Курская область#Беспилотники#Минобороны РФ#Белгородская область#Брянская область#Неклиновский район#Ростов#Террористическая атака
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика