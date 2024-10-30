Минобороны РФ сообщило о террористической атаке на Ростовскую область

Posted 30 октября, 05:10
Published 30 октября, 05:10
Modified 30 октября, 05:12
Updated 30 октября, 05:12
В telegram-канале «Это Ростов новости» местные жители сообщали о звуках взрыва около 02:00–03:00 мск.
— Над Шахтами пролетел. Полчаса назад на Западном и Северном в Ростове слышали не меньше двух взрывов. Еще три беспилотника пролетели в Куйбышевском районе, — делились подписчики.
К утру губернатор Ростовской области заявил о сбитых беспилотниках. Сначала стало известно о четырех уничтоженных БПЛА, еще через несколько часов их количество выросло до семи. Все — над Неклиновским районом.
В это же время ПВО работали и в других субъектах России. Пять дронов сбили в Курской области, четыре — в Смоленской. Еще по три уничтожили в Орловской и Брянской областях, а в Белгородской — один. Всего военные отразили атаку 23 беспилотников.