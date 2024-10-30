На борьбу со стихийными свалками в Ростове потратят 45 миллионов рублей

От подрядчика требуется следить за тем, чтобы не появлялись свалочные очаги в городе. Исполнителей для своевременной уборки в каждом из восьми районов Ростова ищут отдельно. На Первомайский район потратят порядка 4 миллионов рублей, на Железнодорожный в общей сложности — 13,7. Еще 4,9 миллиона понадобится для Пролетарского района, 2,2 — для Ленинского и 5,9 — для Октябрьского.