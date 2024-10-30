На борьбу со стихийными свалками в Ростове потратят 45 миллионов рублей

Posted 30 октября, 07:28
Published 30 октября, 07:28
Modified 30 октября, 07:30
Updated 30 октября, 07:30
От подрядчика требуется следить за тем, чтобы не появлялись свалочные очаги в городе. Исполнителей для своевременной уборки в каждом из восьми районов Ростова ищут отдельно. На Первомайский район потратят порядка 4 миллионов рублей, на Железнодорожный в общей сложности — 13,7. Еще 4,9 миллиона понадобится для Пролетарского района, 2,2 — для Ленинского и 5,9 — для Октябрьского.
В Кировском районе подрядчик будет работать максимум за 1,2 миллиона рублей, в Советском — за 5, а в Ворошиловском — за 8,4 миллиона рублей. Для последнего исполнителя начали искать еще в августе.
Контракт рассчитан до 31 декабря включительно.
Отдельно оплатят уборку городских лесов в Ростове. На это в бюджете предусмотрено около 32 миллионов рублей.