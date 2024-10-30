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Posted 30 октября, 07:28

Published 30 октября, 07:28

Modified 30 октября, 07:30

Updated 30 октября, 07:30

На вывоз мусора в Ростове потратят больше 45 миллионов рублей

На борьбу со стихийными свалками в Ростове потратят 45 миллионов рублей

30 октября 2024, 07:28
Фото: Изображение Midjourney. На вывоз мусора в Ростове потратят больше 45 миллионов рублей
Власти Ростова выделят на вывоз мусора до конца года около 45 миллионов рублей, следует из документов на сайте госзакупок 28 октября.

От подрядчика требуется следить за тем, чтобы не появлялись свалочные очаги в городе. Исполнителей для своевременной уборки в каждом из восьми районов Ростова ищут отдельно. На Первомайский район потратят порядка 4 миллионов рублей, на Железнодорожный в общей сложности — 13,7. Еще 4,9 миллиона понадобится для Пролетарского района, 2,2 — для Ленинского и 5,9 — для Октябрьского.

В Кировском районе подрядчик будет работать максимум за 1,2 миллиона рублей, в Советском — за 5, а в Ворошиловском — за 8,4 миллиона рублей. Для последнего исполнителя начали искать еще в августе.

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Контракт рассчитан до 31 декабря включительно.

Отдельно оплатят уборку городских лесов в Ростове. На это в бюджете предусмотрено около 32 миллионов рублей.

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