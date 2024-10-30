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Posted 30 октября, 08:36

Published 30 октября, 08:36

Modified 30 октября, 08:38

Updated 30 октября, 08:38

В Ростовской области хотят строить дороги с добавлением каучука и полимеров

В Ростовской области будут укладывать асфальт, который не плавится от жары

30 октября 2024, 08:36
Фото: 1MI. В Ростовской области хотят строить дороги с добавлением каучука и полимеров
В Ростовской области хотят строить дороги с добавлением каучука и полимеров, рассказал глава Минтранса региона Виталий Кушнарёв в эфире «Дон ТР».

Министр отметил, что дорожные строители разработали современные добавки в асфальтобетонное покрытие. Благодаря им асфальт не будет плавиться в сильную южную жару. Проблема актуальна для Ростовской области. Также через регион транзитом проезжает большое количество грузового транспорта, буквально разрушающего асфальтовое покрытие.

Добавлять в асфальтобетонную смесь будут каучук и полимеры. Именно они сделают покрытие надёжнее.

«Мы в принципе уже договорились с питерской компанией, что будем строить экспериментальные участки дорог, тестировать, а потом масштабировать и применять широко на практике», — рассказал Кушнарёв.

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