В Ростовской области будут укладывать асфальт, который не плавится от жары

Posted 30 октября, 08:36
Published 30 октября, 08:36
Modified 30 октября, 08:38
Updated 30 октября, 08:38
Министр отметил, что дорожные строители разработали современные добавки в асфальтобетонное покрытие. Благодаря им асфальт не будет плавиться в сильную южную жару. Проблема актуальна для Ростовской области. Также через регион транзитом проезжает большое количество грузового транспорта, буквально разрушающего асфальтовое покрытие.
Добавлять в асфальтобетонную смесь будут каучук и полимеры. Именно они сделают покрытие надёжнее.
«Мы в принципе уже договорились с питерской компанией, что будем строить экспериментальные участки дорог, тестировать, а потом масштабировать и применять широко на практике», — рассказал Кушнарёв.
Ранее RostovGazeta рассказала, почему жители Ростовской области недовольны ремонтом трассы в Ставрополь.