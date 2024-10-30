В Ростовской области будут укладывать асфальт, который не плавится от жары

Министр отметил, что дорожные строители разработали современные добавки в асфальтобетонное покрытие. Благодаря им асфальт не будет плавиться в сильную южную жару. Проблема актуальна для Ростовской области. Также через регион транзитом проезжает большое количество грузового транспорта, буквально разрушающего асфальтовое покрытие.