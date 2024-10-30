На Дону на реконструкцию трех рыбоводных заводов потратят более 1 млрд рублей

Posted 30 октября, 15:46
Published 30 октября, 15:46
Modified 30 октября, 15:48
Updated 30 октября, 15:48
На расширенном заседании правительства Ростовской области замгубернатора — министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский выступил с докладом по рациональному использованию и сохранению биоресурсов. Одним из тезисов речи стали проекты по реконструкции рыбоводных предприятий.
Речь идет о «Донском осетровом рыбоводном заводе». На комплекс необходимых строительно-монтажных работ понадобится около 271,5 миллиона рублей. В настоящий момент уже ведутся работы по согласованию проекта для проведения госэкспертизы. Также реконструкция коснется «Аксайско-Донского рыбоводного завода». На реализацию проекта и подготовку проектной документацию выделят 200 миллионов рублей. Помимо этого, будет проведена реконструкция научного центра аквакультуры «Взморье». На проведение работ необходимо 595,5 миллиона рублей. В общей сложности на реализацию проектов понадобится чуть больше одного миллиарда рублей.
«Реконструкция воспроизводственных предприятий позволит нашему региону обеспечить ежегодный выпуск не менее 50 миллионов штук молоди рыб», — отметил Рачаловский
Добавим, что все запланированные мероприятия находятся на постоянном контроле министерства.
До этого власти Ростова-на-Дону пообещали закончить реконструкцию улицы Вавилова в 2025 году.