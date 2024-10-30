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Posted 30 октября, 19:16

Published 30 октября, 19:16

Modified 30 октября, 19:18

Updated 30 октября, 19:18

На месте реанимация: в Сеть попало видео страшного ДТП с «перевертышем» под Батайском

На месте реанимация: в Сеть попало видео страшного ДТП с «перевертышем» под Батайском

30 октября 2024, 19:16
Фото: rostovgazeta.ru. На месте реанимация: в Сеть попало видео страшного ДТП с «перевертышем» под Батайском

ДТП с перевертышем произошло на Западном шоссе под Батайском

Под Ростовом-на-Дону на Западном шоссе легковой автомобиль перевернулся и лег на крышу, видео очевидцев с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

ДТП произошло вечером 30 октября на Западном шоссе недалеко от Батайска. Предположительно, водитель потерял управление, из-за чего автомобиль наехал на отбойник и перевернулся на крышу. Очевидцы рассказали, что на месте происшествия дежурили две машины реанимации.

На видео заметно, что передняя часть машины полностью разбита и даже вмята в асфальт. По всей дороге разбросаны детали авто и осколки стекла.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», авария спровоцировала пробку. Общая длина дорожного затора составила 1,12 километра.

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Видео: 1MI. На Западном шоссе в Батайске перевернулся легковой автомобиль: видео

Местные жители считают, что эта дорога очень небезопасна: «Может уже после третьей аварии власти поймут, что нужно не знак 70 ставить, а наконец дорогу отремонтировать?!»

«Поэтому дороги не безопасны», — добавил пользователь.

По данным Госавтоинспекции региона, несмотря на серьезные повреждения автомобиля, ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

До этого водитель вылетел через стекло из перевернувшегося дважды автомобиля в Шахтах.

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