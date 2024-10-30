На месте реанимация: в Сеть попало видео страшного ДТП с «перевертышем» под Батайском

ДТП произошло вечером 30 октября на Западном шоссе недалеко от Батайска. Предположительно, водитель потерял управление, из-за чего автомобиль наехал на отбойник и перевернулся на крышу. Очевидцы рассказали, что на месте происшествия дежурили две машины реанимации.