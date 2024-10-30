На месте реанимация: в Сеть попало видео страшного ДТП с «перевертышем» под Батайском

Posted 30 октября, 19:16
Published 30 октября, 19:16
Modified 30 октября, 19:18
Updated 30 октября, 19:18
ДТП произошло вечером 30 октября на Западном шоссе недалеко от Батайска. Предположительно, водитель потерял управление, из-за чего автомобиль наехал на отбойник и перевернулся на крышу. Очевидцы рассказали, что на месте происшествия дежурили две машины реанимации.
На видео заметно, что передняя часть машины полностью разбита и даже вмята в асфальт. По всей дороге разбросаны детали авто и осколки стекла.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», авария спровоцировала пробку. Общая длина дорожного затора составила 1,12 километра.
Местные жители считают, что эта дорога очень небезопасна: «Может уже после третьей аварии власти поймут, что нужно не знак 70 ставить, а наконец дорогу отремонтировать?!»
«Поэтому дороги не безопасны», — добавил пользователь.
По данным Госавтоинспекции региона, несмотря на серьезные повреждения автомобиля, ни водитель, ни пассажиры не пострадали.
До этого водитель вылетел через стекло из перевернувшегося дважды автомобиля в Шахтах.