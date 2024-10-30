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Posted 30 октября, 10:01

Published 30 октября, 10:01

Modified 30 октября, 10:03

Updated 30 октября, 10:03

Стало известно, когда выпадет снег в Ростовской области

Названа точная дата первого снега в Ростовской области

30 октября 2024, 10:01
Фото: 1MI. Стало известно, когда выпадет снег в Ростовской области

Первый снег выпадет в Ростовской области в начале ноября

Несмотря на солнечные теплые дни в конце октября, начало ноября обещает быть снежным и морозным в Ростовской области. Подробный прогноз опубликован на платформе «Яндекс.Погода».

В северных районах мокрый снег обещают уже 4 ноября. В Чертковском районе он будет идти, временами сменяясь дождем. Температура воздуха составит около +1 градуса днем и до нуля — ночью. Аналогичная ситуация ожидается и на следующий день. Очевидно, в светлое время суток осадки растают, а ночью — превратятся в гололед. Поэтому по утрам местным жителям стоит быть особенно осторожными при выходе из дома. С утра 6 ноября прогнозируют снег без дождя.

Примерно то же самое обещают и в Шолоховском районе и Верхнедонском.

Первый снег пойдет в Ростовской области в ближайшие сутки
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В Миллеровском районе после череды дождей снег появится только 5 ноября. Столбик термометра покажет до +4 градусов днем и до -2 — ночью. Поэтому там тоже возможен гололед по утрам. Похожая погода будет и в Боковском районе, только чуть прохладнее: днем — до +2, ночью — до -2.

Ранее стал известен прогноз погоды на конец октября в Ростове.

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