Названа точная дата первого снега в Ростовской области

В северных районах мокрый снег обещают уже 4 ноября. В Чертковском районе он будет идти, временами сменяясь дождем. Температура воздуха составит около +1 градуса днем и до нуля — ночью. Аналогичная ситуация ожидается и на следующий день. Очевидно, в светлое время суток осадки растают, а ночью — превратятся в гололед. Поэтому по утрам местным жителям стоит быть особенно осторожными при выходе из дома. С утра 6 ноября прогнозируют снег без дождя.