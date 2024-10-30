Названа точная дата первого снега в Ростовской области

Posted 30 октября, 10:01
Published 30 октября, 10:01
Modified 30 октября, 10:03
Updated 30 октября, 10:03
В северных районах мокрый снег обещают уже 4 ноября. В Чертковском районе он будет идти, временами сменяясь дождем. Температура воздуха составит около +1 градуса днем и до нуля — ночью. Аналогичная ситуация ожидается и на следующий день. Очевидно, в светлое время суток осадки растают, а ночью — превратятся в гололед. Поэтому по утрам местным жителям стоит быть особенно осторожными при выходе из дома. С утра 6 ноября прогнозируют снег без дождя.
Примерно то же самое обещают и в Шолоховском районе и Верхнедонском.
В Миллеровском районе после череды дождей снег появится только 5 ноября. Столбик термометра покажет до +4 градусов днем и до -2 — ночью. Поэтому там тоже возможен гололед по утрам. Похожая погода будет и в Боковском районе, только чуть прохладнее: днем — до +2, ночью — до -2.
Ранее стал известен прогноз погоды на конец октября в Ростове.