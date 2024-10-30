Первый в РФ реактор для высокооктанового бензина создали в Таганроге

Сложность и уникальность установки на таганрогском заводе в том, что это не один реактор, а четыре совмещённых, которые работают последовательно. На сборку оборудования ушло несколько месяцев. На предприятии отмечают, что аппарат и его обслуживание требуют должной квалификации всего персонала.