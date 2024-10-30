Первый в РФ реактор для высокооктанового бензина создали в Таганроге

Posted 30 октября, 10:29
Published 30 октября, 10:29
Modified 30 октября, 10:31
Updated 30 октября, 10:31
На таганрогском заводе «НАТЭК-Нефтехиммаш» создали первый российский реактор для производства высокооктанового бензина. К такому виду топлива относятся, например, АИ-98 и АИ-100. Ранее реакторы для их производства закупались только в западных странах.
Сложность и уникальность установки на таганрогском заводе в том, что это не один реактор, а четыре совмещённых, которые работают последовательно. На сборку оборудования ушло несколько месяцев. На предприятии отмечают, что аппарат и его обслуживание требуют должной квалификации всего персонала.
Первый отечественный реактор весом в 160 тонн вскоре отправят из Таганрога к заказчику.
Ранее сообщалось, что крупный металлургический завод откроют в Ростовской области за 3,6 миллиарда рублей.