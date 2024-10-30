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Posted 30 октября, 10:29

Published 30 октября, 10:29

Modified 30 октября, 10:31

Updated 30 октября, 10:31

В Ростовской области создали первый в стране реактор для производства высокооктанового бензина

Первый в РФ реактор для высокооктанового бензина создали в Таганроге

30 октября 2024, 10:29
Фото: для иллюстрации. 1MI. В Ростовской области создали первый в стране реактор для производства высокооктанового бензина
В Ростовской области создали первый в стране реактор для производства высокооктанового бензина, сообщает «Дон ТР».

На таганрогском заводе «НАТЭК-Нефтехиммаш» создали первый российский реактор для производства высокооктанового бензина. К такому виду топлива относятся, например, АИ-98 и АИ-100. Ранее реакторы для их производства закупались только в западных странах.

Сложность и уникальность установки на таганрогском заводе в том, что это не один реактор, а четыре совмещённых, которые работают последовательно. На сборку оборудования ушло несколько месяцев. На предприятии отмечают, что аппарат и его обслуживание требуют должной квалификации всего персонала.

Первый отечественный реактор весом в 160 тонн вскоре отправят из Таганрога к заказчику.

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Ранее сообщалось, что крупный металлургический завод откроют в Ростовской области за 3,6 миллиарда рублей.

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