Появились кадры с места крупного пожара на складе с лекарствами в Ростове

Posted 30 октября, 08:28
Published 30 октября, 08:28
Modified 30 октября, 08:30
Updated 30 октября, 08:30
На кадрах видно, как густой дым валит из узких окон третьего этажа. За пару часов площадь возгорания выросла почти втрое: с 70 до 200 квадратных метров.
Изначально на место направили 36 огнеборцев на девяти спецмашинах. Однако им понадобилась подмога. Теперь пламя на складе с лекарствами тушат более 60 человек на 18 автоцистернах.
По информации ГУ МЧС по региону, пожару присвоили II ранг сложности.
Напомним, ЧП случилось около 09:00 мск на улице Портовой, 543. Людей массово эвакуировали из пятиэтажного здания. Всего на улицу вывели 28 человек. Пострадал ли кто-либо при пожаре, пока неизвестно.
Источник видео — telegram-канал администрации Ростова-на-Дону.