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Posted 30 октября, 08:28

Published 30 октября, 08:28

Modified 30 октября, 08:30

Updated 30 октября, 08:30

Появились кадры с места крупного пожара на складе лекарств в Ростове

Появились кадры с места крупного пожара на складе с лекарствами в Ростове

30 октября 2024, 08:28
Фото: 1MI. Появились кадры с места крупного пожара на складе лекарств в Ростове
Администрация Ростова показала видео крупного пожара в фармацевтическом складе на Западном. Ролик опубликовали в telegram-канале мэрии 30 октября.

На кадрах видно, как густой дым валит из узких окон третьего этажа. За пару часов площадь возгорания выросла почти втрое: с 70 до 200 квадратных метров.

Изначально на место направили 36 огнеборцев на девяти спецмашинах. Однако им понадобилась подмога. Теперь пламя на складе с лекарствами тушат более 60 человек на 18 автоцистернах.

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По информации ГУ МЧС по региону, пожару присвоили II ранг сложности.

Напомним, ЧП случилось около 09:00 мск на улице Портовой, 543. Людей массово эвакуировали из пятиэтажного здания. Всего на улицу вывели 28 человек. Пострадал ли кто-либо при пожаре, пока неизвестно.

Источник видео — telegram-канал администрации Ростова-на-Дону.

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