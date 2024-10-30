РКН разрешил вернуть радио с шансоном в Ростов-на-Дону

Posted 30 октября, 10:27
Published 30 октября, 10:27
Modified 30 октября, 10:29
Updated 30 октября, 10:29
Радио «Шансон» перестало вещать в Ростове в 2022 году. Его можно было услышать на частоте 105,1 FM. Теперь на ней вещает «Зачетное радио».
Роскомнадзор недавно выдал компании, владеющей радио «Шансон», разрешение на вещание в Ростове. Теперь радио можно будет услышать на частоте 89,4 FM. Сейчас там работает «Радио 7». Уйдёт ли оно из региона, пока неясно.
Уточняется, что радио «Шансон» будет вещать ежедневно и круглосуточно не только в Ростове, но и в Батайске и Таганроге.