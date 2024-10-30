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Posted 30 октября, 10:27

Published 30 октября, 10:27

Modified 30 октября, 10:29

Updated 30 октября, 10:29

В Ростов-на-Дону вернётся радио «Шансон»

РКН разрешил вернуть радио с шансоном в Ростов-на-Дону

30 октября 2024, 10:27
Фото: pxhere.com. В Ростов-на-Дону вернётся радио «Шансон»
В Ростов-на-Дону вернётся радио «Шансон», следует из данных в реестре Роскомнадзора.

Радио «Шансон» перестало вещать в Ростове в 2022 году. Его можно было услышать на частоте 105,1 FM. Теперь на ней вещает «Зачетное радио».

Роскомнадзор недавно выдал компании, владеющей радио «Шансон», разрешение на вещание в Ростове. Теперь радио можно будет услышать на частоте 89,4 FM. Сейчас там работает «Радио 7». Уйдёт ли оно из региона, пока неясно.

Уточняется, что радио «Шансон» будет вещать ежедневно и круглосуточно не только в Ростове, но и в Батайске и Таганроге.

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Ранее сообщалось, что массовые перебои в работе ТВ начнутся в Ростовской области в конце октября.

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