РКН разрешил вернуть радио с шансоном в Ростов-на-Дону

Роскомнадзор недавно выдал компании, владеющей радио «Шансон», разрешение на вещание в Ростове. Теперь радио можно будет услышать на частоте 89,4 FM. Сейчас там работает «Радио 7». Уйдёт ли оно из региона, пока неясно.