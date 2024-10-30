Рок-н-ролл жив: молодежная драма «Музыка времени» — с 29 октября на Wink. ru

«В альбоме есть песня „Бесконечна жизнь“, в которой сочетаются меланхоличное настроение и драйвовое звучание, лирические романтичные образы и некий протест. Мне кажется, она напоминает мою героиню Василису, которая также находится в постоянном протесте с обществом, родителями, одноклассниками. Она очень хочет всем доказать и показать, чего она стоит на самом деле. И в то же время это очень чувственная натура, которая умеет дружить, любить, творить и мечтает, чтобы ее принимали такой, какая она есть. В „Музыке времени“ поднимается много важных тем, например, сложные отношения с родителями и непонимание с их стороны. Но, думаю, вся суть сериала в том, что таких разных людей объединила общая мечта и цель — быть услышанными, и ради этого каждый из них прошел огромные испытания».