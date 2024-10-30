Ростов-на-Жути: самые страшные городские легенды и их разоблачения

Posted 30 октября, 05:08
Published 30 октября, 05:08
Modified 30 октября, 05:10
Updated 30 октября, 05:10
Ночь с 31 октября на 1 ноября была особенной для древних славян. Именно в это время один из сильнейших богов, в которых они верили — Велес — приоткрывал дверь между мирами людей, светлых и темных сил. Этот момент ознаменовывался передачей власти над нашим миром из рук одного бога другому, сменялись времена года. А через истонченную грань между мирами на некоторое время живых могли навестить мертвые.
В преддверии мистической ночи RostovGazeta подготовила подборку пробирающих до мурашек донских легенд.
Вершинами злосчастного треугольника являются Таганрог, Шахты и Ростов-на-Дону. Здесь всего за три десятилетия совершили свои кровавые преступления 37 серийных убийц. Имена самых жестоких из них — Андрей Чикатило, Андрей Селезнев, Владимир Муханкин — до сих пор вселяют страх в ростовчан. В народе и даже среди криминалистов ростовский треугольник прославился зоной аномальной активности маньяков. Загадку о том, почему именно в границах треугольника происходит так много убийств и преступлений сексуального характера эксперты пытались разгадать годами. Черная магия, проклятые земли или инопланетные вибрации? Ростовский психолог Татьяна Разумовская считает, что потусторонние силы здесь не при чем.
«Ростовская область всегда сильно реагировала на любые социальные, политические и экономические изменения страны. Это не может не отражаться на людях. Тяжелые условия в семье, а именно такие были у значительной части „наших“ маньяков, доказанно повышают риски психических отклонений и предрасположенности к проявлению насилия», — считает эксперт.
Однако, по мнению Татьяны Разумовской, если брать во внимание единственный факт трудного детства, маньяками могли бы стать сотни людей.
«Это точно нельзя считать главной причиной такой концентрации маньяков. Версия о том, что в конце 20-го века в Ростовской области была непростая экологическая ситуация, некачественная водопроводная вода, а также то, что некоторые маньяки итак или иначе, либо жили вблизи крупных производств, либо иным способом взаимодействовали с токсичными веществами, кажется более правдоподобной. Регулярное взаимодействие с сильными токсинами действительно может оказывать на неустойчивую психику деструктивное влияние», — добавляет психолог.
Татьяна Разумовская замечает, с наибольшей вероятностью, феномен «ростовского треугольника смерти» не более, чем совпадение. В конце 20-го и начале 21-го века серийных убийц хватало, по ее мнению, по всей стране. И то, что в Ростовской области они сконцентрировали свою деятельность в округе трех наиболее крупных городов ради легкого поиска жертвы, может служить логичным объяснением пугающей байки.
Не секрет, что под шумными улицами Ростова есть целая сеть старинных подземелий. Еще в конце-19-го — начале 20-го века они не на шутку пугали ростовчан: в них проваливались экипажи и люди, там якобы обустраивали тайные бордели, а преступники использовали подземные галереи для грабежей и побегов. Вход в одну из таких подземных галерей есть под ротондой Первомайского парка. Но от любопытных он закрыт на замок.
Поговаривают, что в катакомбах можно отыскать клады, которые местные жители спрятали от неугодных во время революции 1917 года и в период фашистской оккупации. Ужасного трехметрового змея, который покарает всех нерадивых искателей сокровищ, якобы заметили в подземных ходах сотрудники фабрики «Донской табак» в 1995 году. После этого происшествия вход в катакомбы завалили камнями. Однако под Ростовом десятки подобных ходов, которые могут привести исследователя в самые разные районы Ростова.
Ростовский историк Илья Рыковский замечает, что доля правды в этой страшилке все же есть.
«Единственное, чему здесь стоит верить — наличие сети подземных ходов под городом, преимущественно в центральной его части. Часть из них существует со времен крепости Дмитрия Ростовского, часть появлялась позже. Но это, как правило, были либо частные хранилища, либо исследования почвы для постройки», — отмечает эксперт.
В советские времена, по воспоминаниям ростовчан, в некоторые подземные тоннели можно было попасть почти без труда, однако сейчас за их неприкосновенностью следят тщательнее.
«Подземельями десятки лет никто не пользовался, никто не исследовал их состояние и, конечно, не укреплял. Умереть в завале от нехватки воздуха наверняка хуже, чем быть проглоченным мифическим змеем. Находится в катакомбах очень опасно для жизни — поэтому все известные входы в подземелья закрыты», — объясняет историк.
В начале 20-го века репортер «Южного телеграфа» Михаил Станичный-Степной докладывал о необычайном происшествии на Зеленом острове. Одна из актрис Городского театра якобы увидела там лешего, который брел по мелководью. А местные жители тогда были уверенны, что на острове поселился волхв из Тьмутараканского государства, живущий на «траве и рыбе».
Позднее здесь видели почитателей дьявола, которые совершали колдовские обряды подальше от людских глаз.
«Что касается истории с напуганной актрисой — ее личность в заметке репортер не раскрывает. Вполне вероятно, что женщина увидела рыбака или просто зеваку, который решил охладиться в реке. А обращением в газету с умопомрачительной истории о нечисти она могла пытаться вернуть себе утерянную славу», — считает историк Илья Рыковский.
Представители же различных субкультур и оккультных сообществ конца 20-го — начала 21-века выбирали Зеленый остров излюбленным местом для собраний как раз из-за его отдаленности от людного города, относительной труднодоступности и отсутствия постоянного населения.
С Зеленым островом у ростовчан особая духовная связь — его любят за пляжи и природу, но боятся из-за некой аномальной ауры. По одной из легенд, во время Великой Отечественной войны над Ростовской областью пролетал космический корабль пришельцев. Тарелка попала под обстрел и упала в самой гуще островных зарослей. Об инопланетянах тут же прознали чекисты и быстро взяли остров под охрану. Они якобы хотели изучить внеземной аппарат и использовать новейшие технологии в борьбе против фашистов. Ростовчане до сих пор пытаются найти обломки НЛО на острове и боятся сходить с проложенных дорог в чащу.
«Во время войны Зеленый остров действительно был важным объектом, его яро обороняли и всеми силами старались не подпустить туда врага. Но это объясняется тем, что остров — идеальное место для сокрытия населения и боеприпасов от фашистов. Со всех сторон он окружен водой, здесь можно продолжать добывать пищу и воду из реки, а враг всегда заметен издалека» — говорит историк.
«Город на курганах» — такое название Ростов получил из-за того, что на территории всей Ростовской области есть древние захоронения. По легенде, под одним из таких захоронений — Кобяковым городищем — есть древний храм. Адепты ордена Храма Семи Теней верят, что на территории городища в Ростове, под холмами за рестораном «Океан», расположены руины храма. В нем, по их мнению, были собраны знания неземных цивилизаций. Представители ордена на полном серьезе уверены, что создали этот храм существа, связанные неземными цивилизациями.
Попасть в храм можно с помощью четырех тоннелей, расположенных по сторонам рунического знака солнца. Пройти по лабиринтам могли только избранные, их делали жрецами ордена, остальные погибали. Жрецы должны были контролировать развитие человеческой цивилизации и обучать людей. Затем существа по неизвестным причинам покинули землю. Но перед этим они совершили обряд, который позволил им сохранить свои знания. Для этого семеро жрецов произвели ритуальное самоубийство, в результате их души стали Тенями. Адепты уверены, что эти Тени существуют в Ростове и по сей день в телах тех, кто живет рядом с Храмом.
По легенде, древние оставили перед своим уходом предречение о том, что когда-нибудь над Храмом будет возведен город и назван в честь святого.
«Вероятно, под городом как раз и имеется ввиду крепость Дмитрия Ростовского, — считает руководитель ростовского эзотерического центра Андрей Городовой.
Байки о нападении гигантских сомов на людей в темных заводях Дона ходят на протяжении десятков лет. Рыбина то девушку утопит, то ребенка съест. А некоторые, по рассказам, могут заглотить неосторожную собаку или птицу.
В желудках пойманных сомов рыбаки и в наши дни часто находят останки совсем не речной живности: крыс, кошек, собак, кур, уток или гусей, а иногда и человеческие. Правда, чтобы такая крупная добыча поместилась в донном хищнике он должен достигать почти сотни, а то и больше килограммов.к
«Сомы такой массы встречаются очень редко, они для этого должны прожить несколько десятков лет, и чем больше сом, тем более он неповоротливый. Поэтому таким крупным рыбам действительно проще охотится на птиц и животных, чем на других рыб», — отмечает ростовский зоолог Регина Ерофеева.
Однако человек даже для крупного сома слишком непростая добыча, отмечает эксперт.
«Человеческие останки действительно иногда обнаруживают в сомах. Но попадают они туда совсем иначе: сом донная рыба и может питаться падалью. Человечиной он тоже не побрезгует, если она окажется ему доступна на дне», — замечает Регина Ерофеева.
Ранее RostovGazeta писала о том, что рыбак в Ростовской области поймал сома больше человеческого роста.