Ростов-на-Жути: самые страшные городские легенды и их разоблачения

Попасть в храм можно с помощью четырех тоннелей, расположенных по сторонам рунического знака солнца. Пройти по лабиринтам могли только избранные, их делали жрецами ордена, остальные погибали. Жрецы должны были контролировать развитие человеческой цивилизации и обучать людей. Затем существа по неизвестным причинам покинули землю. Но перед этим они совершили обряд, который позволил им сохранить свои знания. Для этого семеро жрецов произвели ритуальное самоубийство, в результате их души стали Тенями. Адепты уверены, что эти Тени существуют в Ростове и по сей день в телах тех, кто живет рядом с Храмом.