Ростов встал в пробках из-за рассыпанного щебня, а из администрации бегут чиновники

В МВД региона рассказали, что в полицию поступило сообщение о якобы существующей опасности на одной из улиц Кировского района города Ростова-на-Дону. Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку, в результате которой опасных объектов обнаружено не было. А то, что увидели на газоне прохожие, оказалось муляжом гранаты, не представляющим опасности.