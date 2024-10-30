Ростов встал в пробках из-за рассыпанного щебня, а из администрации бегут чиновники

Posted 30 октября, 18:44
Published 30 октября, 18:44
Modified 30 октября, 18:46
Updated 30 октября, 18:46
Около 13.00 мск на улице Текучева возле ЦГБ №1 в Ростове-на-Дону произошло ДТП. По предварительным сведениям, 38-летний водитель вез щебень, но потерял управление и опрокинул КамАЗ. Самосвал завалился на бок посреди дороги и рассыпал груз.
В результате аварии водитель пострадал и его увезли в больницу.
Из-за рассыпанного на проезжей части щебня центр города встал в огромных автомобильных заторах. Даже к 18 часам автомобили все еще стояли в километровых пробках на Ворошиловском проспекте, на улицах Нансена, Текучева, Варфоломеева и других. Направлявшиеся на Северный вынуждены были провести в дороге больше полутора часов.
Днем 30 октября в Ростове-на-Дону внезапно оцепили территорию «Табачка. Центр», которая находится в Кировском районе недалеко от «Дома профсоюзов». Неподалеку нашли подозрительный предмет, похожий на гранату.
Телеграм-канал Don Mash опубликовал видео очевидцев, на котором заметно, что в траве действительно лежит предмет, который визуально напоминает ручную гранату.
На место происшествия выехали кинологи, спасатели и полицейские. Спецслужбы оцепили часть территории и обследовали объект.
В МВД региона рассказали, что в полицию поступило сообщение о якобы существующей опасности на одной из улиц Кировского района города Ростова-на-Дону. Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку, в результате которой опасных объектов обнаружено не было. А то, что увидели на газоне прохожие, оказалось муляжом гранаты, не представляющим опасности.
30 октября стало известно, что заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Валентин Кукин покинул свой пост. По информации издания 1Rnd, чиновник решил перейти на новое место работы, а именно в министерство ЖКХ Ростовской области.
Кроме того, в СМИ появилась информация о возможном увольнении замглавы по социальным вопросам Ростова-на-Дону Елены Кожуховой. Но издание сообщает, что в администрации эту отставку опровергли. Чиновница якобы находится в отпуске и покидать свой пост не планирует.
А накануне стало известно об увольнении первого замглавы горадминистрации Юрия Овчинникова. СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что он написал заявление по собственному желанию и 1 ноября сложит свои полномочия.
Стоит отметить, что обо всех трех отставках городская администрация официально не сообщала, но также и не опровергала информацию, игнорируя запросы.