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Posted 30 октября, 18:44

Published 30 октября, 18:44

Modified 30 октября, 18:46

Updated 30 октября, 18:46

В Ростове уволили замглавы по ЖКХ Кукина, а силовики оцепили «Табачку. Центр»

Ростов встал в пробках из-за рассыпанного щебня, а из администрации бегут чиновники

30 октября 2024, 18:44
Фото: Шедеврум. В Ростове уволили замглавы по ЖКХ Кукина, а силовики оцепили «Табачку. Центр»
В Ростове-на-Дону возле ЦГБ опрокинулся КамАЗ со щебнем, что стало причиной транспортного коллапса, силовики оцепили здание «Табачка. Центр», а в администрации города происходят кадровые перестановки, о которых все почему-то молчат.

ДТП с участием самосвала

Около 13.00 мск на улице Текучева возле ЦГБ №1 в Ростове-на-Дону произошло ДТП. По предварительным сведениям, 38-летний водитель вез щебень, но потерял управление и опрокинул КамАЗ. Самосвал завалился на бок посреди дороги и рассыпал груз.

В результате аварии водитель пострадал и его увезли в больницу.

Из-за рассыпанного на проезжей части щебня центр города встал в огромных автомобильных заторах. Даже к 18 часам автомобили все еще стояли в километровых пробках на Ворошиловском проспекте, на улицах Нансена, Текучева, Варфоломеева и других. Направлявшиеся на Северный вынуждены были провести в дороге больше полутора часов.

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Граната у «Табачки»

Днем 30 октября в Ростове-на-Дону внезапно оцепили территорию «Табачка. Центр», которая находится в Кировском районе недалеко от «Дома профсоюзов». Неподалеку нашли подозрительный предмет, похожий на гранату.

Телеграм-канал Don Mash опубликовал видео очевидцев, на котором заметно, что в траве действительно лежит предмет, который визуально напоминает ручную гранату.

На место происшествия выехали кинологи, спасатели и полицейские. Спецслужбы оцепили часть территории и обследовали объект.

В МВД региона рассказали, что в полицию поступило сообщение о якобы существующей опасности на одной из улиц Кировского района города Ростова-на-Дону. Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку, в результате которой опасных объектов обнаружено не было. А то, что увидели на газоне прохожие, оказалось муляжом гранаты, не представляющим опасности.

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Кадровые перестановки под семью печатями

30 октября стало известно, что заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Валентин Кукин покинул свой пост. По информации издания 1Rnd, чиновник решил перейти на новое место работы, а именно в министерство ЖКХ Ростовской области.

Кроме того, в СМИ появилась информация о возможном увольнении замглавы по социальным вопросам Ростова-на-Дону Елены Кожуховой. Но издание сообщает, что в администрации эту отставку опровергли. Чиновница якобы находится в отпуске и покидать свой пост не планирует.

А накануне стало известно об увольнении первого замглавы горадминистрации Юрия Овчинникова. СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что он написал заявление по собственному желанию и 1 ноября сложит свои полномочия.

Стоит отметить, что обо всех трех отставках городская администрация официально не сообщала, но также и не опровергала информацию, игнорируя запросы.

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