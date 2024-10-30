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Posted 30 октября, 07:00

Published 30 октября, 07:00

Modified 30 октября, 07:02

Updated 30 октября, 07:02

Склад с лекарствами полыхает в Ростове-на-Дону

Склад с лекарствами полыхает в Ростове-на-Дону на Портовой

30 октября 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney. Склад с лекарствами полыхает в Ростове-на-Дону
Фармацевтический склад загорелся на Западном в Ростове, сообщает администрация города.

ЧП случилось утром 30 октября в Железнодорожном районе. Склад с препаратами воспламенился на улице Портовой.

Очевидцы тут же вызвали спасателей. К их прибытию пламя охватило около 70 квадратных метров помещения.

Склад с лекарствами полыхает в Ростове-на-ДонуСклад с лекарствами полыхает в Ростове-на-Дону
Склад с лекарствами полыхает в Ростове-на-Дону.
Фото: администрация Ростова. https://t.me/Rostov_Gorod_Admin/9459
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— Службы оповещены, ведется реагирования, — уточнили в администрации Ростова. — Движение транспорта не ограничено.

Судя по кадрам с места происшествия, пожар начался на одном из этажей пятиэтажного здания. В ГУ МЧС пока не комментировали возгорание. О пострадавших ничего не известно.

Ранее крупный пожар случился в СНТ «Труд» на Северном в Ростове.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Пожар#Склад#Железнодорожный район#Происшествия#Западный район
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