Склад с лекарствами полыхает в Ростове-на-Дону на Портовой

Posted 30 октября, 07:00
Published 30 октября, 07:00
Modified 30 октября, 07:02
Updated 30 октября, 07:02
ЧП случилось утром 30 октября в Железнодорожном районе. Склад с препаратами воспламенился на улице Портовой.
Очевидцы тут же вызвали спасателей. К их прибытию пламя охватило около 70 квадратных метров помещения.
— Службы оповещены, ведется реагирования, — уточнили в администрации Ростова. — Движение транспорта не ограничено.
Судя по кадрам с места происшествия, пожар начался на одном из этажей пятиэтажного здания. В ГУ МЧС пока не комментировали возгорание. О пострадавших ничего не известно.
Ранее крупный пожар случился в СНТ «Труд» на Северном в Ростове.