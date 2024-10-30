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Posted 30 октября, 10:15

Published 30 октября, 10:15

Modified 30 октября, 10:31

Updated 30 октября, 10:31

Совкомбанк повышает ставки по вкладам до 25% годовых

Совкомбанк повышает ставки по вкладам до 25% годовых

30 октября 2024, 10:15
Фото: 1MI.
Реклама. ПАО Совкомбанк. erid: LjN8K312g
Совкомбанк увеличивает ставки по вкладам: на сроках 36 месяцев на 1 п. п., на остальных сроках — на 0,5 п. п.

Максимальная ставка в банке составит 25% годовых — по вкладу «Осенний максимум с Халвой» на сроке 36 месяцев. Повышенную ставку могут получить клиенты карты «Халва»: нужно на всем сроке вклада совершать не менее 5 покупок на общую сумму от 10 000 рублей ежемесячно, пользоваться подпиской «Халва.Десятка» и не иметь просрочек по кредитам в банке. Базовая ставка по вкладу «Осенний максимум с Халвой» на сроке 36 месяцев составит 22% годовых. Расходование средств на этом вкладе не предусмотрено. Минимальная сумма для открытия вклада составляет 50 тыс. рублей.

Процентная ставка по вкладу «Удобный» на сроке 36 месяцев вырастет до 24% годовых для держателей «Халвы» при соблюдении перечисленных условий. Стартовая сумма для открытия вклада — 10 тыс. рублей. Вклад «Удобный» позволяет снимать денежные средства в течение срока.

Открыть вклады можно в любом отделении банка или онлайн в мобильном приложении.

Подробнее о вкладах Совкомбанка — по ссылке.

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