Стало известно, какой будет зима в Ростове-на-Дону

В конце ноября погода порадует ростовчан теплом до +11 градусов днем и +8 — ночью. А вот к началу следующего месяца столбик термометра заметно опустится. Днем будет максимум +6 (в основном — +3), ночью — от +1 до +3. Мощный ливень накроет город 6 и 11 декабря. С 12 числа похолодает еще больше. На улице воздух остынет до нуля градусов по ночам, а с 14-го — до -3. Днем тоже станет прохладнее — ожидается около -2…-1 градусов.