Стало известно, какой будет зима в Ростове-на-Дону

Posted 30 октября, 16:04
Published 30 октября, 16:04
Modified 30 октября, 16:06
Updated 30 октября, 16:06
В начале ноября столбик термометра днем опустится до +9, ночная температура при этом почти не изменится. Несмотря на пасмурную погоду, осадков не ожидается вплоть до 5 числа. В этот день пройдет небольшой дождь.
Следующим утром заметно похолодает: днем на улице будет около +3 градусов, а ночью температура приблизится к нулю. В темное время суток 7 и 8 ноября прогнозируют небольшие заморозки — до -1…-2 градусов. Потеплеет только к выходным, 16 ноября, до +6 градусов днем, а в воскресенье — даже до +10. При этом город накроет ливень. Погода будет напоминать октябрьскую.
Дожди и солнце могут сменяться до 20 ноября. После дождливого вторника (при температуре до +12 градусов) снова выглянет солнце. Затем, с 21 числа снова похолодает до +9 градусов днем и до +5 ночью. А со следующего дня снова похолодает до +4 и +2 соответственно. Такая погода продержится до конца месяца.
В конце ноября погода порадует ростовчан теплом до +11 градусов днем и +8 — ночью. А вот к началу следующего месяца столбик термометра заметно опустится. Днем будет максимум +6 (в основном — +3), ночью — от +1 до +3. Мощный ливень накроет город 6 и 11 декабря. С 12 числа похолодает еще больше. На улице воздух остынет до нуля градусов по ночам, а с 14-го — до -3. Днем тоже станет прохладнее — ожидается около -2…-1 градусов.
С 18 декабря и почти до конца месяца прогнозируют сильные дожди и потепление: до +2 градусов днем и ночью. Минимальная температура ожидается не меньше -1. Обильные осадки возможны 20, 23, 25 и 28 декабря. После последнего дождя снова похолодает — до -3…0 градусов. Тогда же, 29 числа выпадет долгожданный снег.
Весь месяц будет пасмурная погода, за исключением трех дней: 16, 17 и 26 декабря.
Первый день Нового 2025 года окажется солнечным и морозным. Температура воздуха днем достигнет -2 градусов, а ночью опустится еще до -5. К середине месяца по ночам станет немного теплее: до -2…0 градусов. Практически каждые несколько дней прогнозируют снегопад: 6, 7, 9, 11, 18 и 21 января. Благодаря морозу, зимние осадки не растают, едва коснувшись земли. В эти дни будет по-настоящему зимняя погода.
С 24 числа резко похолодает на несколько градусов. По ночам столбик термометра покажет -7…-6 градусов мороза, а днем — около -5…-2. Примерно такая же температура продержится до конца месяца. Кроме того, по прогнозу 24, 26 и 29 января ожидается снег. Единственным солнечным днем, помимо 1 числа, будет 16-е.
Зимней погодой порадует и февраль, хотя в этом месяце в отдельные дни вместо снега будет идти сильный дождь (5 и 13 февраля). В первую половину месяца обещают небольшой мороз: -3…-1 градуса днем и около -4…-1 — ночью. К середине месяца, с 13 по 16 число потеплеет в светлое время суток до +1 градуса. Затем несколько дней столбик термометра будет колебаться на уровне -1…+1 градуса, независимо от времени суток.
С 22 февраля снова потеплеет. На улице будет температура выше нуля — от +2 до +4 днем и от +1 до +3 ночью. Снег обещают 1, с 8 по 10, 17 и 20 февраля. А 3, 12 и 28 ожидаются яркие солнечные дни.
Осадки прогнозируют в течение всех трех месяцев в пределах нормы. Например, в декабре должно выпасть 56 миллиметров (норма — 59), в январе — 59 (норма — 59), а в феврале — 45 (норма — 50).
В целом в Ростове-на-Дону максимум осадков почти всегда приходится на декабрь. В некоторых годах число дней, когда шел дождь или снег, достигало 21 (практически две трети от всего месяца). А самым дождливым периодом истории донской столицы считается январь 1920 года. Тогда за месяц выпало 189 миллиметров осадков, превысив норму (в то время она составляла 49 миллиметров) почти в четыре раза.
Из-за частых перепадов температуры и осадков зимой может появиться гололед. Особенно — в феврале, когда в первые декады пройдут мощные ливни, а следом за ними ударят заморозки. Дороги и тротуары превратятся в настоящий каток. Чтобы не рисковать жизнью и здоровьем, автомобилистам лучше отложить поездки на дальние расстояния в этот период. Если непогода застанет в пути, стоит сбавить скорость и соблюдать дистанцию и боковой интервал с другими машинами.
Пешеходам рекомендуется держаться в стороне от крыш, с которых могут упасть сосульки, и быть особенно внимательными при переходе проезжей части. В темное время суток лучше надеть одежду со светоотражающими элементами, чтобы их было видно автомобилистам издали.
Во время гололеда отдельное внимание можно уделить и обуви. Например, для спуска или подъема по набережной, которая находится заметно ниже остальной части города, подойдут ледоступы с зубцами. Приспособление легко надевается на зимнюю обувь и не дает скользить на льду.