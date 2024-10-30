В конце октября штормовой ветер до 72 км в час накроет Ростовскую область

Posted 30 октября, 06:41
Published 30 октября, 06:41
Modified 30 октября, 06:43
Updated 30 октября, 06:43
Накануне, 30 октября, ожидается ветер около 5-10 метров в секунду. На следующий день он усилится до 21 метра в секунду по области и до 18 метров в секунду — в донской столице.
При этом температура воздуха в регионе составит около +8…+13 градусов. На юге (Песчанокопский, Егорлыкский районы) — до +15. Ночью похолодает до +4…+9, при ясной погоде — даже до +1.
В ночь на 1 ноября обещают дождь и заморозки до -3 градусов. Вероятно, к утру жителей Ростовской области будет ждать гололед.
Ранее стало известно о снегопаде, который может обрушиться в ближайшие дни.