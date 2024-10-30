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Posted 30 октября, 06:41

Published 30 октября, 06:41

Modified 30 октября, 06:43

Updated 30 октября, 06:43

В конце октября штормовой ветер накроет Ростовскую область

В конце октября штормовой ветер до 72 км в час накроет Ростовскую область

30 октября 2024, 06:41
Фото: Изображение Midjourney. В конце октября штормовой ветер накроет Ростовскую область
Сильный ветер со скоростью до 21 метра в секунду (76 километров в час) надвигается на Ростовскую область. Непогоду прогнозируют 31 октября, сообщает Северо-Кавказское УГМС.

Накануне, 30 октября, ожидается ветер около 5-10 метров в секунду. На следующий день он усилится до 21 метра в секунду по области и до 18 метров в секунду — в донской столице.

При этом температура воздуха в регионе составит около +8…+13 градусов. На юге (Песчанокопский, Егорлыкский районы) — до +15. Ночью похолодает до +4…+9, при ясной погоде — даже до +1.

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В ночь на 1 ноября обещают дождь и заморозки до -3 градусов. Вероятно, к утру жителей Ростовской области будет ждать гололед.

Ранее стало известно о снегопаде, который может обрушиться в ближайшие дни.

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