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Posted 30 октября, 19:58

Published 30 октября, 19:58

Modified 30 октября, 20:00

Updated 30 октября, 20:00

В МВД прокомментировали сообщения о гранате в клумбе в Ростове

В МВД прокомментировали сообщения о гранате в клумбе в Ростове

30 октября 2024, 19:58
Фото: 1MI. В МВД прокомментировали сообщения о гранате в клумбе в Ростове
В ГУ МВД по Ростовской области прокомментировали сообщения о гранате, которую обнаружили в центре донской столицы.

Информация об опасной находке появилась 30 октября. Прохожие увидели в одной из клумб гранату. Испугавшись, люди тут же вызвали экстренные службы.

Прибывшие правоохранители вместе с саперами приехали на место. Однако предмет, как выяснилось, не представлял никакой опасности. Это была ненастоящая граната — муляж. Кто его там оставил, предстоит выяснить полиции.

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Ранее подобная ситуация произошла в июне на проспекте Стачки. Предполагалось, что многоэтажка заминирована. Из дома эвакуировали всех жильцов и обошли каждый уголок здания в поисках взрывоопасных предметов. Но вызов оказался ложным.

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#Евгения Волкова#Россия#Ростов-на-Дону#МВД#Ростов#Опасность#Правоохранители#Экстренные службы#Граната#Саперы#Прохожие
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