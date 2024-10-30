В МВД прокомментировали сообщения о гранате в клумбе в Ростове

Posted 30 октября, 19:58
Published 30 октября, 19:58
Modified 30 октября, 20:00
Updated 30 октября, 20:00
Информация об опасной находке появилась 30 октября. Прохожие увидели в одной из клумб гранату. Испугавшись, люди тут же вызвали экстренные службы.
Прибывшие правоохранители вместе с саперами приехали на место. Однако предмет, как выяснилось, не представлял никакой опасности. Это была ненастоящая граната — муляж. Кто его там оставил, предстоит выяснить полиции.
Ранее подобная ситуация произошла в июне на проспекте Стачки. Предполагалось, что многоэтажка заминирована. Из дома эвакуировали всех жильцов и обошли каждый уголок здания в поисках взрывоопасных предметов. Но вызов оказался ложным.