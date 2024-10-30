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Posted 30 октября, 13:18

Published 30 октября, 13:18

Modified 30 октября, 13:21

Updated 30 октября, 13:21

В Ростове-на-Дону спецслужбы оцепили Табачку центр

В Ростове-на-Дону силовики оцепили здание «Табачка. Центр». Что там происходит?

30 октября 2024, 13:18
Фото: 1MI. В Ростове-на-Дону спецслужбы оцепили Табачку центр

В Ростове-на-Дону силовики оцепили здание «Табачка. Центр»

Жители Ростова-на-Дону заметили недалеко от территории «Табачка. Центр» предмет похожий на гранату. Территорию оцепили, информирует Don Mash.

Днем 30 октября в Кировском районе Ростова-на-Дону оцепили район возле «Табачки». Вероятно, прохожие заметили подозрительный предмет и сообщили об этом силовикам. На опубликованных в Сети кадрах на газоне видно предмет, похожий на ручную гранату.

На вызов срочно выехали полицейские, спасатели и кинологи. Спецслужбы уже оцепили улицу и начали обследование.

Добавим, что официальных комментариев о произошедшем от сотрудников полиции не поступало.

Видео: 1MI. В Ростове-на-Дону спецслужбы оцепили Табачку центр

Напомним, что до этого суды Ростовской области получили сообщения с угрозами. Неизвестные обещали подложить взрывчатку к зданиям судов. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.

Ранее появилось видео массовой эвакуации людей из ТЦ «Золотой Вавилон» в Ростове.

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