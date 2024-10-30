В Ростове-на-Дону силовики оцепили здание «Табачка. Центр». Что там происходит?

Днем 30 октября в Кировском районе Ростова-на-Дону оцепили район возле «Табачки». Вероятно, прохожие заметили подозрительный предмет и сообщили об этом силовикам. На опубликованных в Сети кадрах на газоне видно предмет, похожий на ручную гранату.