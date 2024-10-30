В Ростове-на-Дону силовики оцепили здание «Табачка. Центр». Что там происходит?

Posted 30 октября, 13:18
Published 30 октября, 13:18
Modified 30 октября, 13:21
Updated 30 октября, 13:21
Днем 30 октября в Кировском районе Ростова-на-Дону оцепили район возле «Табачки». Вероятно, прохожие заметили подозрительный предмет и сообщили об этом силовикам. На опубликованных в Сети кадрах на газоне видно предмет, похожий на ручную гранату.
На вызов срочно выехали полицейские, спасатели и кинологи. Спецслужбы уже оцепили улицу и начали обследование.
Добавим, что официальных комментариев о произошедшем от сотрудников полиции не поступало.
Напомним, что до этого суды Ростовской области получили сообщения с угрозами. Неизвестные обещали подложить взрывчатку к зданиям судов. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.
Ранее появилось видео массовой эвакуации людей из ТЦ «Золотой Вавилон» в Ростове.