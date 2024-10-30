В Ростове-на-Дону уволился замглавы администрации города по ЖКХ Валентин Кукин

Валерий Кукин был назначен на пост в июле 2023 года. Однако стало известно, что он решил уволиться, так как якобы переходит на новое место работы. По сведениям издания, Кукин станет частью министерства ЖКХ Ростовской области. Какой именно пост он займет точно неизвестно. Однако сейчас там свободна вакантная должность замминистра — начальника управления развития инфраструктуры.