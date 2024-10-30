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Posted 30 октября, 12:45

Published 30 октября, 12:45

Modified 30 октября, 12:47

Updated 30 октября, 12:47

В Ростове-на-Дону уволился замглавы администрации города по ЖКХ Валентин Кукин

В Ростове-на-Дону уволился замглавы администрации города по ЖКХ Валентин Кукин

30 октября 2024, 12:45
Фото: 1MI. В Ростове-на-Дону уволился замглавы администрации города по ЖКХ Валентин Кукин
Свой пост покинул заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Валентин Кукин, информирует 1RnD со ссылкой на свои источники.

Валерий Кукин был назначен на пост в июле 2023 года. Однако стало известно, что он решил уволиться, так как якобы переходит на новое место работы. По сведениям издания, Кукин станет частью министерства ЖКХ Ростовской области. Какой именно пост он займет точно неизвестно. Однако сейчас там свободна вакантная должность замминистра — начальника управления развития инфраструктуры.

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Добавим, что министерство ЖКХ и администрация Ростова-на-Дону не давали официальных комментариев по этому поводу.

До этого RostovGazeta рассказала, что первый замглавы администрации Ростова Юрий Овчинников решил уволиться. В городской администрации также не комментируют возможные кадровые перестановки.

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