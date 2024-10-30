В Ростове продолжается реализация проекта по созданию скейт площадок

Posted 30 октября, 08:02
Published 30 октября, 08:02
Modified 30 октября, 08:03
Updated 30 октября, 08:03
В администрации отметили, что решение о создании новых специализированных пространств для любителей экстремальных видов спорта было принято после того, как город проанализировал потребности молодежи в спортивных объектах.
Спустя некоторое время в 2022 году на Гребном канале «Дон» открыли многофункциональный скейт-парк с обновлённой BMX-зоной, а после подобные объекты стали появляться и в других районах города. Каркасный скейт-парк на Гребном канале можно назвать первой ласточкой развития экстремального спорта в Ростове. За два года он полюбился как начинающим, так и профессиональным скейтерам. Здесь есть эир-зона, которая хороша для любителей высоких амплитуд, стрит-зона для отработки навыков уличного катания, скольжений и флипов, техно-зона для новичков, которая идеально подходит для отработки техничных линий на флэт-фигурах.
В прошлом году город поставил задачу построить еще шесть новых скейт площадок. После этого решения полноценные площадки для любителей экстремальных видов спорта стали появляться в различных городских районах: в парке им. Собино, в сквере Дружбы на бульваре Комарова, в сквере им. Оганова, в парке «Осенний», парке «Левобережный», парке им. Н.Островского, в парке им. 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Суворовского района, в сквере им. города Дортмунда, в сквере «Комсомольском», в ЖК «Вересаево», в ЖК «Красный Аксай» и на перекрестке улицы Малюгиной и Халтуринского переулка.
Востребованность подобных сооружений говорит сама за себя. Даже утром, в любую погоду, здесь всегда много людей. Многие ростовчане приходят на площадки своих районов, чтобы покататься на скейтбордах, самокатах, велосипедах ВМХ и роликах. — В настоящее время подобные сооружения появились в каждом районе Ростова, причем заниматься на новых современных комплексах могут спортсмены любого уровня подготовки совершенно бесплатно. Сейчас идет работа по созданию еще одной скейт-площадки, — рассказал заместитель директора департамента ЖКХ и энергетики города по благоустройству Дмитрий Шевцов.
По его словам, новая скейт площадка появится в рамках муниципального контракта на территории сквера 1-й Конной Армии по улице Пушкинской.
— На новой площадке установят рампы для тренировок на скейтбордах, здесь появятся лавочки, урны и информационный стенд. Сдать объект планируется к концу года, — добавила глава администрации Кировского района Наталья Симаченко. В связи с расширением участка под спортивный объект, сегодня 30 октября, подрядчиком запланирован снос 4 деревьев. Валка будет производиться на основании разрешительной документации. Но при этом, проектом предусмотрено озеленение территории: высадка новых деревьев и кустарников. Отметим, что два раза в год — весной и осенью — на территории Кировского района проводятся Дни древонасаждения, а на следующую весну по улице Пушкинской запланированы посадки крупномерных лиственных деревьев. В администрации города уверены, что новые и доступные спортивные сооружения дадут новый импульс развитию спорта среди ростовчан.
За последние несколько лет донская столица существенно прибавила в развитии спортивной инфраструктуры и поддержке спорта на Дону. В Ростове регулярно появляются новые спортивные зоны и стадионы, во дворах обновляются старые и устанавливаются новые спортивные сооружения, включая турники, брусья, рукоходы и так далее.