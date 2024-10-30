В Ростове продолжается реализация проекта по созданию скейт площадок

Востребованность подобных сооружений говорит сама за себя. Даже утром, в любую погоду, здесь всегда много людей. Многие ростовчане приходят на площадки своих районов, чтобы покататься на скейтбордах, самокатах, велосипедах ВМХ и роликах. — В настоящее время подобные сооружения появились в каждом районе Ростова, причем заниматься на новых современных комплексах могут спортсмены любого уровня подготовки совершенно бесплатно. Сейчас идет работа по созданию еще одной скейт-площадки, — рассказал заместитель директора департамента ЖКХ и энергетики города по благоустройству Дмитрий Шевцов.



По его словам, новая скейт площадка появится в рамках муниципального контракта на территории сквера 1-й Конной Армии по улице Пушкинской.



— На новой площадке установят рампы для тренировок на скейтбордах, здесь появятся лавочки, урны и информационный стенд. Сдать объект планируется к концу года, — добавила глава администрации Кировского района Наталья Симаченко. В связи с расширением участка под спортивный объект, сегодня 30 октября, подрядчиком запланирован снос 4 деревьев. Валка будет производиться на основании разрешительной документации. Но при этом, проектом предусмотрено озеленение территории: высадка новых деревьев и кустарников. Отметим, что два раза в год — весной и осенью — на территории Кировского района проводятся Дни древонасаждения, а на следующую весну по улице Пушкинской запланированы посадки крупномерных лиственных деревьев. В администрации города уверены, что новые и доступные спортивные сооружения дадут новый импульс развитию спорта среди ростовчан.



За последние несколько лет донская столица существенно прибавила в развитии спортивной инфраструктуры и поддержке спорта на Дону. В Ростове регулярно появляются новые спортивные зоны и стадионы, во дворах обновляются старые и устанавливаются новые спортивные сооружения, включая турники, брусья, рукоходы и так далее.