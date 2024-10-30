В Ростове семь автобусов сняли с маршрутов из-за грязи и проблем с отоплением

Posted 30 октября, 17:06
Published 30 октября, 17:06
Modified 30 октября, 17:08
Updated 30 октября, 17:08
Департамент транспорта совместно с отделом Госавтоинспекции УМВД России по Ростову-на-Дону проверили готовность подвижного состава РМПАТП-5 к зимнему периоду. В общей сложности было осмотрено 90 автобусов, которые обслуживают маршруты № 4, 4а, 6, 6а, 8, 16, 16а 20, 34, 34а, 39, 57, 71, 94, 96. Из них семь транспортных средств не соответствовали нормам.
Так, в автобусах нашли неисправности в системе отопления и обратили внимание на плохое санитарное состояние салона. В связи с этим сотрудники ОГИБДД УМВД РФ по Ростова-на-Дону составили два протокола об административных нарушениях.
Добавим, что перевозчик должен устранить недочеты в течение пяти дней.
Ранее из-за плачевного состояния автобуса в Ростове-на-Дону пострадал ребенок. Девочка разодрала ногу, провалившись в дыру в полу.