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Posted 30 октября, 17:06

Published 30 октября, 17:06

Modified 30 октября, 17:08

Updated 30 октября, 17:08

В Ростове 7 автобусов сняли с маршрутов из-за грязи и проблем с отоплением

В Ростове семь автобусов сняли с маршрутов из-за грязи и проблем с отоплением

30 октября 2024, 17:06
Фото: Администрация Ростова-на-Дону. В Ростове 7 автобусов сняли с маршрутов из-за грязи и проблем с отоплением
Департамент транспорта выявил ряд нарушений при проверке 90 автобусов предприятия РМПАТП-5. Информация размещена на портале горадминистрации.

Департамент транспорта совместно с отделом Госавтоинспекции УМВД России по Ростову-на-Дону проверили готовность подвижного состава РМПАТП-5 к зимнему периоду. В общей сложности было осмотрено 90 автобусов, которые обслуживают маршруты № 4, 4а, 6, 6а, 8, 16, 16а 20, 34, 34а, 39, 57, 71, 94, 96. Из них семь транспортных средств не соответствовали нормам.

Так, в автобусах нашли неисправности в системе отопления и обратили внимание на плохое санитарное состояние салона. В связи с этим сотрудники ОГИБДД УМВД РФ по Ростова-на-Дону составили два протокола об административных нарушениях.

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Добавим, что перевозчик должен устранить недочеты в течение пяти дней.

Ранее из-за плачевного состояния автобуса в Ростове-на-Дону пострадал ребенок. Девочка разодрала ногу, провалившись в дыру в полу.

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