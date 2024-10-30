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Posted 30 октября, 08:55

Published 30 октября, 08:55

Modified 30 октября, 08:57

Updated 30 октября, 08:57

В Зерноградском районе огласили приговоры банде, грабившей и нападавшей на пенсионеров

В Ростовской области огласили приговор цыганам, нападавших на пенсионеров

30 октября 2024, 08:55
Фото: 1MI. В Зерноградском районе огласили приговоры банде, грабившей и нападавшей на пенсионеров
В Зерноградском районе огласили приговоры группе грабителей, нападавшей на пенсионеров, сообщили в Объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

Следствие установило, что с 2022 по 2023 годы четыре человека цыганской национальности нападали на пенсионеров в Краснодарском крае и Ростовской области. Пожилых людей грабили, а у них дома устраивали разбой. Их жертвами стали пенсионеры в возрасте от 70 до 85 лет.

Суд признал всех фигурантов дела виновными. Членов организованной преступной группы отправили в колонии со сроками от девяти до шестнадцати лет.

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Ранее доцент Юрий Блохин рассказал, почему участились скандалы с цыганами в Ростовской области.

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