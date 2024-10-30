В Ростовской области огласили приговор цыганам, нападавших на пенсионеров

Следствие установило, что с 2022 по 2023 годы четыре человека цыганской национальности нападали на пенсионеров в Краснодарском крае и Ростовской области. Пожилых людей грабили, а у них дома устраивали разбой. Их жертвами стали пенсионеры в возрасте от 70 до 85 лет.