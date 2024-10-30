В Таганроге мужчина выпал из окна ЖК прямо на глазах у соседей

Posted 30 октября, 19:00
Published 30 октября, 19:00
Modified 30 октября, 19:02
Updated 30 октября, 19:02
Инцидент произошел вечером 30 октября в Таганроге. Очевидцы рассказали, что человек выпал из окна жилого комплекса, расположенного по адресу улица Чехова, 375. Вероятно, местные жители услышали резкий грохот, выглянули в окно и заметили тело, лежащее на асфальте.
«Я живу в этом дворе. Видел, как человек падал», — написал пользователь.
«Караул какой! Бедная родня. Соболезнования», — добавила горожанка.
«Я видел, как он упал. Я в том дворе живу. Вроде мужик лет 32», — рассказал очевидец.
Добавим, что достоверно пол погибшего и обстоятельства трагедии неизвестны. Сотрудники правоохранительных органов не комментировали ситуацию
До этого в Аксае 38-летняя женщина выпала из окна высотки.