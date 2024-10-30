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Posted 30 октября, 19:00

Published 30 октября, 19:00

Modified 30 октября, 19:02

Updated 30 октября, 19:02

В Таганроге мужчина разбился насмерть, выпав из окна верхнего этажа ЖК

В Таганроге мужчина выпал из окна ЖК прямо на глазах у соседей

30 октября 2024, 19:00
Фото: 1MI. В Таганроге мужчина разбился насмерть, выпав из окна верхнего этажа ЖК
В Таганроге человек, предположительно мужчина, вывалился из окна многоэтажного дома на улице Чехова, информирует телеграм-канал «Таганрог. Происшествия».

Инцидент произошел вечером 30 октября в Таганроге. Очевидцы рассказали, что человек выпал из окна жилого комплекса, расположенного по адресу улица Чехова, 375. Вероятно, местные жители услышали резкий грохот, выглянули в окно и заметили тело, лежащее на асфальте.

«Я живу в этом дворе. Видел, как человек падал», — написал пользователь.

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«Караул какой! Бедная родня. Соболезнования», — добавила горожанка.

«Я видел, как он упал. Я в том дворе живу. Вроде мужик лет 32», — рассказал очевидец.

Добавим, что достоверно пол погибшего и обстоятельства трагедии неизвестны. Сотрудники правоохранительных органов не комментировали ситуацию

До этого в Аксае 38-летняя женщина выпала из окна высотки.

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