В Таганроге мужчина выпал из окна ЖК прямо на глазах у соседей

Инцидент произошел вечером 30 октября в Таганроге. Очевидцы рассказали, что человек выпал из окна жилого комплекса, расположенного по адресу улица Чехова, 375. Вероятно, местные жители услышали резкий грохот, выглянули в окно и заметили тело, лежащее на асфальте.