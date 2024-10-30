Верховный суд подтвердил решение взыскать 3,4 млрд рублей с ростовских банкиров

Банк России отозвал у «Капиталбанка» лицензию в 2016 году после масштабной проверки. «Дыру» в капитале тогда оценили в 2,44 миллиарда рублей. Годом позже полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве против председателя правления «Капиталбанка» в Ростове-на-Дону.