Верховный суд подтвердил решение взыскать 3,4 млрд рублей с ростовских банкиров

Posted 30 октября, 09:26
Published 30 октября, 09:26
Modified 30 октября, 09:28
Updated 30 октября, 09:28
Бывший и. о. председателя правления «Капиталбанка» Елена Сачко подала в Верховный суд кассационную жалобу о неправомерности привлечения её к субсидиарной ответственности. Но суд жалобу отклонил и поддержал суды нижестоящих инстанций.
Помимо Сачко, к субсидиарной ответственности привлекут экс-председателя правления «Капиталбанка» Сергея Осипова.
«Основаниями для этого послужили их действия по выдаче технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из банка», — отмечают в Агентстве по страхованию вкладов.
С Сачко и Осипова могут взыскать 3,4 миллиарда рублей. Конечная сумма станет известна после окончания расчётов с кредиторами.