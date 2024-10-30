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Posted 30 октября, 09:26

Published 30 октября, 09:26

Modified 30 октября, 09:28

Updated 30 октября, 09:28

ВС РФ согласился с решением взыскать миллиарды рублей с бывшего руководства ростовского «Капиталбанка»

Верховный суд подтвердил решение взыскать 3,4 млрд рублей с ростовских банкиров

30 октября 2024, 09:26
Фото: 1MI. ВС РФ согласился с решением взыскать миллиарды рублей с бывшего руководства ростовского «Капиталбанка»
Верховный суд России согласился с решением взыскать миллиарды рублей с бывшего руководства ростовского «Капиталбанка», сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Бывший и. о. председателя правления «Капиталбанка» Елена Сачко подала в Верховный суд кассационную жалобу о неправомерности привлечения её к субсидиарной ответственности. Но суд жалобу отклонил и поддержал суды нижестоящих инстанций.

Помимо Сачко, к субсидиарной ответственности привлекут экс-председателя правления «Капиталбанка» Сергея Осипова.

«Основаниями для этого послужили их действия по выдаче технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из банка», — отмечают в Агентстве по страхованию вкладов.

С Сачко и Осипова могут взыскать 3,4 миллиарда рублей. Конечная сумма станет известна после окончания расчётов с кредиторами.

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Банк России отозвал у «Капиталбанка» лицензию в 2016 году после масштабной проверки. «Дыру» в капитале тогда оценили в 2,44 миллиарда рублей. Годом позже полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве против председателя правления «Капиталбанка» в Ростове-на-Дону.

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