Водитель вылетел через стекло из перевернувшегося дважды автомобиля в Шахтах: видео

По словам свидетелей аварии, она произошла около 17:00 мск недалеко от автосалона. В telegram-канале «Это Ростов новости» появилась запись с видеокамеры. На ней видно, как легковушку занесло на полном ходу. Машина резко перешла на соседнюю полосу, затем вернулась на крайнюю, после чего, дрифтуя, боком врезалась ограждение. При этом движение продолжилось: авто дважды перевернулось и приземлилось снова на проезжей части, завалившись на бок.