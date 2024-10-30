Водитель вылетел через стекло из перевернувшегося дважды автомобиля в Шахтах: видео

Posted 30 октября, 09:02
Published 30 октября, 09:02
Modified 30 октября, 09:04
Updated 30 октября, 09:04
По словам свидетелей аварии, она произошла около 17:00 мск недалеко от автосалона. В telegram-канале «Это Ростов новости» появилась запись с видеокамеры. На ней видно, как легковушку занесло на полном ходу. Машина резко перешла на соседнюю полосу, затем вернулась на крайнюю, после чего, дрифтуя, боком врезалась ограждение. При этом движение продолжилось: авто дважды перевернулось и приземлилось снова на проезжей части, завалившись на бок.
Во время второго переворота через заднее стекло выпал водитель. Как утверждают очевидцы, он чудом остался цел — буквально отделался испугом и синяками.
— Ему надо срочно лотерейный билет купить, — удивляются в комментариях подписчики. — В рубашке родился.
— Нехило его по салону протащило. Главное, что никого не зацепил и сам жив остался, — добавили другие.
Ранее RostovGazeta сообщала о массовой аварии на Нагибина в Ростове.
Источник видео: тг «Это Ростов новости».