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Posted 30 октября, 14:44

Published 30 октября, 14:44

Modified 30 октября, 14:46

Updated 30 октября, 14:46

В Ростове-на-Дону водитель КамАЗа попал в больницу после опрокидывания

Водителя опрокинувшегося в Ростове КамАЗа с щебнем увезли на скорой с места ДТП

30 октября 2024, 14:44
Фото: 1MI. В Ростове-на-Дону водитель КамАЗа попал в больницу после опрокидывания
В Ростове-на-Дону водитель самосвала не справился с управлением и перевернулся, рассыпав щебень по дороге. Мужчину увезли в больницу, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Днем 30 октября на улице Текучева в Ростове-на-Дону перевернулся КамАЗ. По предварительным данным, 38-летний водитель грузового автомобиля в момент движения не справился с управлением, что и привело к опрокидыванию транспортного средства. КамАЗ вез щебень, который рассыпался по всей проезжей части.

В результате ДТП пострадал водитель. Мужчину с травмами госпитализировали. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента.

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До этого появилось видео с места аварии недалеко от ЦГБ в Ростове-на-Дону. Очевидцы засняли лежащий на боку КамАЗ.

Ранее машина инкассаторов столкнулась с грузовиками и фурой на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

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