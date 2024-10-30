Водителя опрокинувшегося в Ростове КамАЗа с щебнем увезли на скорой с места ДТП

Днем 30 октября на улице Текучева в Ростове-на-Дону перевернулся КамАЗ. По предварительным данным, 38-летний водитель грузового автомобиля в момент движения не справился с управлением, что и привело к опрокидыванию транспортного средства. КамАЗ вез щебень, который рассыпался по всей проезжей части.