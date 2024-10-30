Водителя опрокинувшегося в Ростове КамАЗа с щебнем увезли на скорой с места ДТП

Posted 30 октября, 14:44
Published 30 октября, 14:44
Modified 30 октября, 14:46
Updated 30 октября, 14:46
Днем 30 октября на улице Текучева в Ростове-на-Дону перевернулся КамАЗ. По предварительным данным, 38-летний водитель грузового автомобиля в момент движения не справился с управлением, что и привело к опрокидыванию транспортного средства. КамАЗ вез щебень, который рассыпался по всей проезжей части.
В результате ДТП пострадал водитель. Мужчину с травмами госпитализировали. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента.
До этого появилось видео с места аварии недалеко от ЦГБ в Ростове-на-Дону. Очевидцы засняли лежащий на боку КамАЗ.
Ранее машина инкассаторов столкнулась с грузовиками и фурой на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.