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Posted 30 октября, 18:20

Published 30 октября, 18:20

Modified 30 октября, 18:22

Updated 30 октября, 18:22

Водоканалу пришлось выбивать через суд с ФК «Ростов» долги за воду

Водоканалу пришлось выбивать через суд с ФК «Ростов» долги за воду

30 октября 2024, 18:20
Фото: Изображение Midjourney. Водоканалу пришлось выбивать через суд с ФК «Ростов» долги за воду
Арбитражный суд региона взыскал с футбольного клуба «Ростов» более 180 тысяч долга в пользу городского водоканала. Соответствующая документация опубликована в документах суда.

АО «Водоканал Ростова-на-Дону» обратился с иском к ФК «Ростов» о взыскании задолженности по договорам на оказание услуг водопроводно-канализационного хозяйства. Спортивный клуб не оплатил услуги ВКХ за июнь и июль на общую сумму 182,5 тысячи рублей.

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Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел исковое заявление и постановил взыскать денежные средства с задолжника. Также ФК «Ростов» возместит судебные расходы по оплате госпошлины в размере 16 тысяч рублей.

Ранее Верховный суд подтвердил решение взыскать 3,4 миллиарда рублей с двух ростовских банкиров. Подробнее о деле в материале RostovGazeta.

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