Водоканалу пришлось выбивать через суд с ФК «Ростов» долги за воду

АО «Водоканал Ростова-на-Дону» обратился с иском к ФК «Ростов» о взыскании задолженности по договорам на оказание услуг водопроводно-канализационного хозяйства. Спортивный клуб не оплатил услуги ВКХ за июнь и июль на общую сумму 182,5 тысячи рублей.