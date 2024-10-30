Водоканалу пришлось выбивать через суд с ФК «Ростов» долги за воду

Posted 30 октября, 18:20
Published 30 октября, 18:20
Modified 30 октября, 18:22
Updated 30 октября, 18:22
АО «Водоканал Ростова-на-Дону» обратился с иском к ФК «Ростов» о взыскании задолженности по договорам на оказание услуг водопроводно-канализационного хозяйства. Спортивный клуб не оплатил услуги ВКХ за июнь и июль на общую сумму 182,5 тысячи рублей.
Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел исковое заявление и постановил взыскать денежные средства с задолжника. Также ФК «Ростов» возместит судебные расходы по оплате госпошлины в размере 16 тысяч рублей.
Ранее Верховный суд подтвердил решение взыскать 3,4 миллиарда рублей с двух ростовских банкиров. Подробнее о деле в материале RostovGazeta.