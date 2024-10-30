Житель Ростовской области разбил машину бывшей девушки лопатой

Posted 30 октября, 12:00
Published 30 октября, 12:00
Modified 30 октября, 12:02
Updated 30 октября, 12:02
Происшествие случилось во дворе многоэтажки в посёлке Верхнетемерницком. Местный житель начал выяснять отношения со своей бывшей возлюбленной. Мужчина в неадекватном состоянии избил её, после чего разбил машину девушки лопатой.
Задерживать буянившего мужчину приехала полиция. Против него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Дебошир помещён под арест.
«Устанавливается степень вреда, нанесённого здоровью потерпевшей, а также размер ущерба, причинённого её имуществу», — добавили в полиции.
Ранее житель Таганрога устроил налёт на магазин с гранатой.