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Posted 30 октября, 12:00

Published 30 октября, 12:00

Modified 30 октября, 12:02

Updated 30 октября, 12:02

Брошенного любовника задержали в Аксайском районе после дебоша

Житель Ростовской области разбил машину бывшей девушки лопатой

30 октября 2024, 12:00
Фото: pxhere.com. Брошенного любовника задержали в Аксайском районе после дебоша
Брошенного любовника задержали в Аксайском районе после дебоша, сообщили в управлении МВД по Ростовской области.

Происшествие случилось во дворе многоэтажки в посёлке Верхнетемерницком. Местный житель начал выяснять отношения со своей бывшей возлюбленной. Мужчина в неадекватном состоянии избил её, после чего разбил машину девушки лопатой.

Видео: Telegram-канал Don Mash. Брошенного любовника задержали в Аксайском районе после дебоша

Задерживать буянившего мужчину приехала полиция. Против него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Дебошир помещён под арест.

«Устанавливается степень вреда, нанесённого здоровью потерпевшей, а также размер ущерба, причинённого её имуществу», — добавили в полиции.

Ранее житель Таганрога устроил налёт на магазин с гранатой.

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