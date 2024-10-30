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Posted 30 октября, 13:26

Published 30 октября, 13:26

Modified 30 октября, 13:26

Updated 30 октября, 13:26

Вахтовых вакансий в Ростовской области стало больше на 49%

Жителей Ростовской области массово зазывают на вахту зарплатами в 160 тысяч

30 октября 2024, 13:26
Фото: 1MI. Вахтовых вакансий в Ростовской области стало больше на 49%
Вахтовых вакансий в Ростовской области стало больше на 49%, сообщают аналитики hh.ru.

Среди всех предложений о работе в регионе доля вахты составляет 8%. Это на 49% больше, чем год назад. Общее количество вакансий для вахтовиков в Ростовской области достигло чуть больше шести тысяч.

Чаще всего вахтовую работу предлагают водителям (19,2% от всех вакансий с вахтовым графиком), разнорабочим (9,9%), сварщикам (8,4%), машинистам (7,5%), упаковщикам и комплектовщикам (6,2%). Также работодатели остро нуждаются в слесарях, электромонтажниках, монтажниках, токарях, прорабах, готовых работать вахтовым методом.

Средняя зарплата вахтовиков за год выросла на 15% и составляет около 160 тысяч рублей в месяц.

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Ранее сообщалось, что зарплаты в сельском хозяйстве в Ростовской области подскочили выше 80 тысяч рублей.

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