Жителей Ростовской области массово зазывают на вахту зарплатами в 160 тысяч

Posted 30 октября, 13:26
Published 30 октября, 13:26
Modified 30 октября, 13:26
Updated 30 октября, 13:26
Среди всех предложений о работе в регионе доля вахты составляет 8%. Это на 49% больше, чем год назад. Общее количество вакансий для вахтовиков в Ростовской области достигло чуть больше шести тысяч.
Чаще всего вахтовую работу предлагают водителям (19,2% от всех вакансий с вахтовым графиком), разнорабочим (9,9%), сварщикам (8,4%), машинистам (7,5%), упаковщикам и комплектовщикам (6,2%). Также работодатели остро нуждаются в слесарях, электромонтажниках, монтажниках, токарях, прорабах, готовых работать вахтовым методом.
Средняя зарплата вахтовиков за год выросла на 15% и составляет около 160 тысяч рублей в месяц.
Ранее сообщалось, что зарплаты в сельском хозяйстве в Ростовской области подскочили выше 80 тысяч рублей.