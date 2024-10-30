Жители Ростовской области готовы стать гостями на любой свадьбе за 1 млн рублей

Posted 30 октября, 14:52
Published 30 октября, 14:52
Modified 30 октября, 14:54
Updated 30 октября, 14:54
Шестеро молодых людей из Ольгинского сельского поселения Ростовской области разместили объявление на специализированном сервисе, в котором описали дорогостоящую услугу. Так, за один миллион рублей пара получит танцы, цирковое шоу и клоуна. Юные предприниматели также готовы выступить в роли аниматоров, но тогда жениху и невесте придется доплатить еще пять тысяч рублей за 145 минут работы.
«Будем танцевать лезгинку и отдыхать вместе с вами», — написано в объявлении.
Добавим, что платные гости имеют большой опыт работы в этом сфере, а именно 10 лет и больше, а также могут выехать на срочные заказы.
До этого в Ростове-на-Дону выставили на продажу рыжую кошку за один миллион рублей.