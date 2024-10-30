Жители Ростовской области готовы стать гостями на любой свадьбе за 1 млн рублей

Шестеро молодых людей из Ольгинского сельского поселения Ростовской области разместили объявление на специализированном сервисе, в котором описали дорогостоящую услугу. Так, за один миллион рублей пара получит танцы, цирковое шоу и клоуна. Юные предприниматели также готовы выступить в роли аниматоров, но тогда жениху и невесте придется доплатить еще пять тысяч рублей за 145 минут работы.