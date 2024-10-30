Жителям Ростовской области массово предлагают путешествовать по болотам

Posted 30 октября, 09:27
Published 30 октября, 09:27
Modified 30 октября, 09:29
Updated 30 октября, 09:29
«Болотинг» называют новым видом экологического туризма. Он особенно популярен у жителей столицы и других крупных мегаполисов. Приверженцы такого отдыха собираются в группы по 15 человек и за две-три тысячи рублей отправляются в болотистую местность за острыми ощущениями.
Туристам, отправляющимся созерцать болота, советуют надевать непромокающую одежду и резиновые сапоги, а также взять с собой запасы еды и воды.
Сами путешественники отмечают, что «болотинг» помогает снять стресс. К тому же в условиях кризиса и санкций туристам приходится искать новые способы и виды развлечений в родной стране.
В России уже успели появиться специальные гиды, которые проводят экскурсии по болотам. Они создают авторские туры и занимаются благоустройством местности, чтобы привлечь больше туристов.
Без благоустройства не обойтись и по другой причине. На болотах без опытного гида и снаряжения можно пропасть и погибнуть. Провалиться в болото можно абсолютно в любом месте. Поэтому важно идти только по тем тропам, на которые указывает гид.
«Я вырос на этом болоте. Оно не прощает оплошностей. Когда меняли гать [деревянные мостки], у меня оплошность была — провалился под самые подмышки. Благо доска была рядом. Господь миловал. Но расслабляться не нужно», — предупреждает один из гидов.