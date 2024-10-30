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Posted 30 октября, 09:27

Published 30 октября, 09:27

Modified 30 октября, 09:29

Updated 30 октября, 09:29

В России набирает популярность новый вид туризма — «болотинг»

Жителям Ростовской области массово предлагают путешествовать по болотам

30 октября 2024, 09:27
Фото: 1MI. В России набирает популярность новый вид туризма — «болотинг»
В России набирает популярность новый вид туризма — «болотинг», подробнее о нём рассказали «Новые известия».

«Болотинг» называют новым видом экологического туризма. Он особенно популярен у жителей столицы и других крупных мегаполисов. Приверженцы такого отдыха собираются в группы по 15 человек и за две-три тысячи рублей отправляются в болотистую местность за острыми ощущениями.

Туристам, отправляющимся созерцать болота, советуют надевать непромокающую одежду и резиновые сапоги, а также взять с собой запасы еды и воды.

Сами путешественники отмечают, что «болотинг» помогает снять стресс. К тому же в условиях кризиса и санкций туристам приходится искать новые способы и виды развлечений в родной стране.

В России уже успели появиться специальные гиды, которые проводят экскурсии по болотам. Они создают авторские туры и занимаются благоустройством местности, чтобы привлечь больше туристов.

Без благоустройства не обойтись и по другой причине. На болотах без опытного гида и снаряжения можно пропасть и погибнуть. Провалиться в болото можно абсолютно в любом месте. Поэтому важно идти только по тем тропам, на которые указывает гид.

«Я вырос на этом болоте. Оно не прощает оплошностей. Когда меняли гать [деревянные мостки], у меня оплошность была — провалился под самые подмышки. Благо доска была рядом. Господь миловал. Но расслабляться не нужно», — предупреждает один из гидов.

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Ранее сообщалось, что сибиряки стали в два раза чаще отдыхать в Ростовской области.

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