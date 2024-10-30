ЖК «Ривьера» — жизнь как на курорте

Posted 30 октября, 07:00
Published 30 октября, 07:00
Modified 30 октября, 12:26
Updated 30 октября, 12:26
Курортный квартал «Ривьера» расположился в живописном месте на берегу реки Темерник в окружении парков, в переулке Бориславский, 47. Здесь созданы все условия для жизни, которая наполнена преимуществами курортного отдыха и комфортом городской инфраструктуры. Точки притяжения проекта — своя набережная и прогулочный бульвар, архитектура и озелененный двор в курортном стиле, на территории — коворкинг, детский сад и торговая галерея. Предусмотрены подземный паркинг с надёжной системой охраны и отдельные кладовые для хранения крупногабаритных вещей.
В комплексе представлены уникальные форматы квартир: с собственными террасами, окном в ванной комнате и мастер-спальнями, а их площадь варьируется от 35 до 126 кв. м. Стоимость квадратного метра начинается от 160 тысяч рублей.
Жилищный комплекс выполнен полностью из кирпича, его просторные квартиры с 3-метровыми потолками и панорамным остеклением, а также индивидуальное отопление квартир с помощью двухконтурных газовых котлов полностью соответствуют критериям бизнес-класса и стандартам строительства ГК «Альянс».
Благодаря тому, что квартал расположен в живописном месте рядом с рекой Темерник, здесь можно отлично провести время, отдохнуть от городского трафика и просто насладиться красивым видом пышной зелени. Главной пешеходной артерией квартала станет широкий бульвар, который будет идеальным местом для прогулок с близкими. Его спроектировали таким образом, чтобы создать ощущение простора и прибрежного отдыха.
Сохраняя практику привлечения ландшафтных дизайнеров и дендрологов, в проекте тщательно проработали озеленение территории. Здесь каждый уголок становится продуманной композицией, где красота растений сочетается с функциональностью пространств. А если захочется остаться наедине со звуками природы, то тихое журчание воды и падающие капли всегда помогут забыть про шум большого города и подарят настоящее расслабление.
Просторные зелёные зоны и беседки прекрасно подойдут для пикника или активных игр во дворе. В распоряжении есть также шезлонги и гамаки под теневыми парусами, которые обеспечат бережную защиту от солнечных лучей.
Коворкинг пространства и лобби создадут идеальный баланс рабочей атмосферы и комфорта. Здесь можно организовать внеофисную работу или отдых, провести встречу с друзьями, воспользоваться выходом в интернет или просто распечатать необходимые документы.
Торговая галерея и стильные общественные пространства для покупок и отдыха дополнят район необходимой инфраструктурой. Здесь можно быстро и удобно получить онлайн-заказы, провести встречи на летней веранде кафе или прогуляться по магазинам в поисках нужных вещей и гастрономических изысков для семейного ужина.
Курортный квартал «Ривьера» — это баланс между ритмом города и безмятежностью природы.
Это привилегия жить как на курорте и наслаждаться не только свежестью воздуха, прогулками и отдыхом на набережной, но и доступностью и преимуществами городской инфраструктуры.
Напомним, что девелопер ГК «Альянс» давно известен своими проектами премиум-сегмента, среди которых ЖК «Измаильский парк» и ЖК «Измаильский экоквартал», признанный в 2023 году лучшим жилищным комплексом в Ростовской области по версии Единого ресурса застройщиков РФ. Этот список можно продолжить клубным домом «Лермонт», который представляет собой дом бизнес-класса с 16 квартирами — по две на каждом этаже, и домом-резиденцией «Собрание», представляющим флагманский проект компании, который признан лучшим региональным жилым комплексом элит-класса по версии ежегодной премии Urban 2024 года.
Контакты
Офис продаж: пер. Измаильский, 39
тел. 8-863-204-56-32
zhkriviera.ru
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте.