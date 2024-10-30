ЖК «Ривьера» — жизнь как на курорте

Коворкинг пространства и лобби создадут идеальный баланс рабочей атмосферы и комфорта. Здесь можно организовать внеофисную работу или отдых, провести встречу с друзьями, воспользоваться выходом в интернет или просто распечатать необходимые документы.



Торговая галерея и стильные общественные пространства для покупок и отдыха дополнят район необходимой инфраструктурой. Здесь можно быстро и удобно получить онлайн-заказы, провести встречи на летней веранде кафе или прогуляться по магазинам в поисках нужных вещей и гастрономических изысков для семейного ужина.

Курортный квартал «Ривьера» — это баланс между ритмом города и безмятежностью природы.

Это привилегия жить как на курорте и наслаждаться не только свежестью воздуха, прогулками и отдыхом на набережной, но и доступностью и преимуществами городской инфраструктуры.



Напомним, что девелопер ГК «Альянс» давно известен своими проектами премиум-сегмента, среди которых ЖК «Измаильский парк» и ЖК «Измаильский экоквартал», признанный в 2023 году лучшим жилищным комплексом в Ростовской области по версии Единого ресурса застройщиков РФ. Этот список можно продолжить клубным домом «Лермонт», который представляет собой дом бизнес-класса с 16 квартирами — по две на каждом этаже, и домом-резиденцией «Собрание», представляющим флагманский проект компании, который признан лучшим региональным жилым комплексом элит-класса по версии ежегодной премии Urban 2024 года.





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