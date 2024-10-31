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Posted 31 октября, 06:13

Published 31 октября, 06:13

Modified 31 октября, 06:16

Updated 31 октября, 06:16

«Аж окна задрожали»: жители Ростовской области рассказали об атаке дронов

«Аж окна задрожали»: жители Ростовской области рассказали об атаке дронов 31 октября

31 октября 2024, 06:13
Фото: Изображение Midjourney. «Аж окна задрожали»: жители Ростовской области рассказали об атаке дронов
Ночью 31 октября над Ростовской областью сбили почти десяток беспилотников. О том, как пережили атаку дронов, местные жители рассказали в соцсетях.

В нескольких районах слышали звук мотора, когда БПЛА пролетал над домами. Это и Обливский, и Тарасовский, и Каменский, и Морозовский районы, и Гуково.

— Будто комары летают, — поделились местные в комментариях к посту в telegram-канале «Это Ростов новости».

Затем раздался грохот — по крайней мере, в двух-трех муниципалитетах его было очень хорошо слышно.

— В Гуково так шарахнуло, что кот испугался, — рассказали горожане.
Грохот от сбитого беспилотника над Каменском было слышно в Ростове
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— Я третий раз ребенка не уложу, — добавила женщина. Вероятно, спать не давали звуки взрывов.
— Только что в Лихой был взрыв, аж окна задрожали! — сообщил еще один подписчик.

В Мясниковском районе, Старочеркасске, Батайске и некоторых районах Ростова (Северный, Западный, Ростовское море) слышали приглушенные звуки грохота где-то вдали.

Как сообщала RostovGazeta, за ночь над регионом сбили девять беспилотников. В результате атаки никто не пострадал.

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