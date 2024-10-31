«Аж окна задрожали»: жители Ростовской области рассказали об атаке дронов 31 октября

Posted 31 октября, 06:13
Published 31 октября, 06:13
Modified 31 октября, 06:16
Updated 31 октября, 06:16
В нескольких районах слышали звук мотора, когда БПЛА пролетал над домами. Это и Обливский, и Тарасовский, и Каменский, и Морозовский районы, и Гуково.
— Будто комары летают, — поделились местные в комментариях к посту в telegram-канале «Это Ростов новости».
Затем раздался грохот — по крайней мере, в двух-трех муниципалитетах его было очень хорошо слышно.
— В Гуково так шарахнуло, что кот испугался, — рассказали горожане.
— Я третий раз ребенка не уложу, — добавила женщина. Вероятно, спать не давали звуки взрывов.
— Только что в Лихой был взрыв, аж окна задрожали! — сообщил еще один подписчик.
В Мясниковском районе, Старочеркасске, Батайске и некоторых районах Ростова (Северный, Западный, Ростовское море) слышали приглушенные звуки грохота где-то вдали.
Как сообщала RostovGazeta, за ночь над регионом сбили девять беспилотников. В результате атаки никто не пострадал.