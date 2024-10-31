Буря и ливни надвигаются на Ростов-на-Дону

Posted 31 октября, 07:49
Published 31 октября, 07:49
Modified 31 октября, 07:50
Updated 31 октября, 07:50
По прогнозу, непогода начнет бушевать уже в пятницу, 1 ноября. Температура в течение суток будет колебаться от +7 до +13 градусов. Во второй половине дня поднимется юго-западный ветер до 16 метров в секунду.
В субботу, 2 ноября, ожидается штормовая погода. Несмотря на то, что температура воздуха будет достаточно высокой — +11…+16, на улице будет сложно и даже опасно находиться. С самого утра будет дуть сбивающий с ног ветер — до 21 метра в секунду, а вечером начнется ливень. Примерно за шесть часов в городе выпадет около 1,7 миллиметра осадков.
До этого стало известно, какой будет зима в Ростове-на-Дону.