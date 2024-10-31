Буря и ливни надвигаются на Ростов-на-Дону

В субботу, 2 ноября, ожидается штормовая погода. Несмотря на то, что температура воздуха будет достаточно высокой — +11…+16, на улице будет сложно и даже опасно находиться. С самого утра будет дуть сбивающий с ног ветер — до 21 метра в секунду, а вечером начнется ливень. Примерно за шесть часов в городе выпадет около 1,7 миллиметра осадков.