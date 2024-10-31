Буцаев рассказал, что РЭО участвовал в подготовке закона о моратории для мусоровозов

Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин отметил, что замена всего парка мусоровозов или снижение их загрузки приведут к дополнительным многомиллиардным расходам. Это грозит увеличением тарифов для населения почти на треть в год, что Макрушин назвал недопустимым. Он также рассказал, что в России в сборе и вывозе ТКО задействовано около 23,6 тысячи единиц техники, данные о которых внесены в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов.