Буцаев рассказал, что РЭО участвовал в подготовке закона о моратории для мусоровозов

Posted 31 октября, 13:20
Published 31 октября, 13:20
Modified 31 октября, 13:20
Updated 31 октября, 13:20
Денис Буцаев, гендиректор РЭО, разъяснил, что данная проблема связана с большим весом бункера для приема отходов, который приходится на заднюю ось. Эта особенность устройства спецтехники приводит к тому, что нагрузка на эту ось превышает нормы, за что региональные операторы получают большие штрафы. В подготовке законопроекта, вводящего мораторий на штрафы для мусоровозов, участвовали специалисты РЭО. Данный документ также предполагает переходный этап, на котором будет разработана техника для вывоза ТКО, безопасная для дорожного покрытия. Об этом пишет портал newsnn.ru.
Закон № 257-ФЗ запрещает перевозку делимых грузах в тех случаях, когда допустимая масса и нагрузка на ось превышены больше чем на десять процентов. Специалисты РЭО проанализировали ситуацию и выяснили, что для соблюдения нормы нужно снизить загрузку мусоровозов минимум на 25 процентов.
Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин отметил, что замена всего парка мусоровозов или снижение их загрузки приведут к дополнительным многомиллиардным расходам. Это грозит увеличением тарифов для населения почти на треть в год, что Макрушин назвал недопустимым. Он также рассказал, что в России в сборе и вывозе ТКО задействовано около 23,6 тысячи единиц техники, данные о которых внесены в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов.
Данный мораторий вводится Минпромторгом для проведения исследования по определению таких моделей мусоровозов, которые будут экономически эффективными, но при этом не будут вредить дорогам. После завершения этой работы начнет действовать программа по замене техники.
Региональные операторы уже сейчас могут начать анализировать собственный автопарк, устанавливать осевые датчики контроля или организовывать перегрузочные станции, чтобы снизить нагрузку на дороги.