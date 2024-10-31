Депутат от Ростовской области Водолацкий рассказал о достижениях войск в ЛДНР

Posted 31 октября, 07:33
Published 31 октября, 07:33
Modified 31 октября, 07:35
Updated 31 октября, 07:35
По словам собеседника, в Луганской Народной Республике осталось освободить лишь несколько населенных пунктов. Все они находятся в серой зоне в районе Серебрянского лесничества.
«На днях мы освободили три населенных пункта. Осталось четыре в серой зоне. После этого территория ЛНР 100% будет освобождена», — отмечает Виктор Водолацкий.
Депутат объясняет, что серой зоной называют ту территорию, где не происходит крупных боевых действий.
«Она находится под обстрелом укрофашистов, но оттуда мы их уже выбили на 50%. Пока там не находится ни одна сторона. Просто ведется массированный обстрел населенных пунктов со стороны ВСУ. Сейчас мы продвигаемся вперед, чтобы эти населенные пункты стали нашими, и здесь поднимется флаг России», — сообщает спикер.
На Донецком направлении наши войска идут на Красноармейск (Покровск), освобождая населенные пункты.
«Люди встречают наших солдат. Они же прятались по подвалам — те, которых не успели угнать нацисты. А те, кого угнали, находят пути и возвращаются домой — в те села, которые мы освободили», — добавляет собеседник.
Депутат уточняет, что после освобождения Красноармейска (Покровска) полностью откроются фланги.
«На Донецком направлении у нас тоже хорошие успехи. Да, мы могли бы идти быстрее. Но есть четкая команда руководства — беречь наших солдат. Поэтому не так быстро, но зато спасая наших солдат от ранения и гибели, мы продвигаемся вперед», — резюмирует собеседник.
Ранее ростовский депутат рассказал, когда может закончиться спецоперация.