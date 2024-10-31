Дорогие друзья: ВТБ платит повышенное вознаграждение по реферальной программе

Наконец, участие в акции «Приведи друга» ничем не грозит новым клиентам. В России уже десять лет как отменили «зарплатное рабство», то есть любой сотрудник может выбрать любой банк для получения выплат. И работодатель обязан переводить деньги в выбранный работником банк без дополнительных условий и комиссий. Также добавим, что деньги в рамках бонусного вознаграждения не подлежат уплате налогов и отчету в налоговой декларации.