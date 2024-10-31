«Две квартиры за год?»: как переселяют граждан из аварийного жилья в Ростове

Posted 31 октября, 12:44
Published 31 октября, 12:44
Modified 31 октября, 12:55
Updated 31 октября, 12:55
Как в текущем году проходили госзакупки жилья для расселения ростовчан из аварийных домов, почему многие жители не могут дождаться расселения, как занижают оценочную стоимость квартир и что с этим делать — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Ростовчане хорошо помнят обрушение общежития на Нариманова. Жители из опасных домов, тем более, грозящих обрушением, нуждаются в расселении. Им выдают другое жилье или средства на приобретение квартир. Однако, как показывает практика, это происходит не всегда.
Например, RostovGazeta сообщала, что аварийный дом на Станиславского, 103 с литерами А и Б в Ростове, будут расселять «ориентировочно в 2025–2026 годах». При этом аварийным здание признали четыре года назад. Более того, установлено, что дом под литерой Б имеет угрозу внезапного обрушения и представляет опасность для людей.
В похожей ситуации оказались и жители аварийного дома на Рябышева, 95. Впереди зима, а люди жаловались, что остались без тепла.
Дело в том, что соседний дом расселили. Мародеры растащили в нем трубы, а ветка отопления у домов на Рябышева, по словам жильцов, была одна. Поэтому ростовчане переживали, что зимовать в аварийном доме, вероятно, придется без отопления. Однако, как стало известно на момент публикации статьи, отопление в доме появилось.
Жители рассказывают, что с вопросом о переселении обращались во все инстанции. Неоднократно ходили в Департамент координации строительства. А там сказали, что деньги на оценку жилья отсутствуют.
В администрации Ростова объяснили, что дом на Рябышева не включен в программу расселения до 2025 года включительно. Причина заключается в том, что до него были признаны аварийными 74 дома. И сегодня средства на расселение «рябышевцев» не предусмотрены.
Но если единственное жилье не пригодно для проживания, городские власти предлагают выход. Жителям могут предоставить помещения маневренного фонда для временного размещения.
«Для этого необходимо обратиться в сектор учета и распределения жилой площади администрации Пролетарского района города», — подчеркнули в администрации Ростова.
В начале года RostovGazeta сообщала, что в донской столице насчитывается 237 аварийных здания. Сегодня, по информации администрации Ростова со ссылкой на ДКСиПР, признаны аварийными и подлежат сносу или реконструкции 278 многоквартирных домов. Из них 161 дом угрожает обрушением. В рамках областной адресной программы в 2023–2024 годах «будут расселены 24 дома».
По информации «СПАРК-Маркетинг» в 2024 году Департамент координации строительства и перспективного развития (ДКСиПР) Ростова провел две торговые процедуры по приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья. Победителем торгов стал индивидуальный предприниматель из Ростова.
Это ИП был зарегистрирован в 2023 году. В этом же году бизнесмен заключил с ДКСиПР Ростова свой первый госконтракт стоимостью более 4,3 миллиона рублей. Он взял на себя обязательства предоставить «помещение» — то есть квартиру для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Торговая процедура проводилась без снижения стоимости. На госзакупке, организованной конкурентным способом, ростовский предприниматель был единственным участником.
В 2024 году ДКСиПР заключил с ним два контракта. Первый — в апреле, стоимостью более 8,6 миллиона рублей. Этот торг, по информации «СПАРК-Маркетинг», проходил с жалобой в ФАС на положения или действия заказчика. Индикатор предупреждает, что, несмотря на решение в ФАС, подобное может являться признаком ограничения конкуренции.
В сентябре 2024 года ДКСиПР заключил еще один контракт с этим бизнесменом, стоимостью выше 8,7 миллиона рублей. Проведение госзакупки также подчеркнуто традиционными индикаторами. Часть документов недоступна, что ограничивало возможности поиска. Торг прошел без снижения цены. А индивидуальный предприниматель оказался единственным участником торга, организованного конкурентным способом.
Также зафиксирован запрос на разъяснение положений документации. Наличие запросов, как уточняет индикатор, может считаться признаком содержания противоречий, неточностей и ошибок в документации. Или заказчик не указал требуемую информацию.
Других госзакупок по приобретению квартир для переселения ростовчан из аварийного жилья в текущем году у ДКСиПР Ростова «СПАРК-Маркетинг» не обнаружил.
В администрации Ростова уточнили, что в 2024 году Департамент заключил семь муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для последующего предоставления гражданам по договорам социального найма при переселении из аварийного фонда.
Юрист Михаил Лунтовский делится мнением, что ситуация с переселением граждан из аварийных домов — очень сложная. Собеседник объясняет, что у администрации есть ресурсы, куда расселять людей. Но это или маневренный фонд или фонд социального использования (найма).
«Проблема еще и в том, что в аварийных домах есть муниципальные квартиры, а есть приватизированные, которые находятся в собственности граждан. Предоставлять по социальному найму квартиры собственникам жилья не особо положено. Таким жителям должны выплачивать денежные компенсации. Или в счет этой денежной компенсации предоставлять другое жилье», — объясняет юрист.
Однако, по словам эксперта, это тоже сложно. Застройщики неохотно отдают квартиры в муниципальный фонд.
Еще одним немаловажным вопросом является оценка аварийного жилья. Собеседник ссылается на свой опыт, уточняя, что оценка нередко может оказаться занижена.
«Так, например, было с домом по Семашко, который сначала горел, после его ремонтировали, а потом признали аварийным», — говорит Михаил Лунтовский.
Спикер уточняет, что после проведения судмедэкспертизы стоимость оценки квартиры в доме поднялась на 2,5 миллиона рублей. А это — серьезные деньги.
Похожее, как сообщает юрист, было и по знаменитому дому на Кривошлыковском. Там оценка выкупной стоимости квартир тоже повысилась от 300 до 700 тысяч рублей.
«И каждый подобный случай жителям аварийного дома, конечно же, приходится решать в индивидуальном порядке», — констатирует собеседник.
Однако главная проблема в переселении граждан из аварийных домов, по словам юриста, заключается в нехватке жилого фонда.
«Состояние существующего маневренного фонда не всегда устраивает людей. Вспомните дома, которые предлагали „кривошлыковцам“. Там же были огромные щели, тараканы и все, что угодно. Эти дома необходимо доводить до ума. А фонда для предоставления жилья не хватает», — отмечает Лунтовский.
В администрации Ростова тоже ссылаются на ряд проблем при расселении аварийных домов. Главная, по мнению местной власти, заключается в наличии обременений на квартирах в виде запрещений регистрации, арестов и ипотек. Именно это, согласно ответу на официальный запрос RostovGazeta, не позволяет осуществлять выкуп помещений без рассмотрения каждого вопроса в судебном порядке.
«Еще одна проблема при расселении аварийного фонда — отказ нанимателей муниципальных жилых помещений от переселения в предоставленные иные помещения», — подчеркивают в администрации.
В основном, как объясняют городские власти, ростовчане, занимающие жилье по договорам социального найма, не согласны с количеством предоставляемых комнат. Несоответствие обусловлено тем, что в аварийных домах зачастую расположены малогабаритные жилые помещения (например, 2-комнатные квартиры площадью 20 квадратных метров, 3-комнатные квартиры площадью 38 квадратных метров), что противоречит современным строительным нормам минимально допустимых размеров квартир.
«Соответственно, отсутствует возможность приобретения равнозначных и по площади, и по количеству комнат жилых помещений», — пришли к выводу в администрации.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в доме на Сеченова в Ростове после капитального ремонта трещат стены. По словам людей, дом признали «опасным», но не аварийным. Горожане боятся в нем жить.