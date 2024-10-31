«Две квартиры за год?»: как переселяют граждан из аварийного жилья в Ростове

Например, RostovGazeta сообщала, что аварийный дом на Станиславского, 103 с литерами А и Б в Ростове, будут расселять «ориентировочно в 2025–2026 годах». При этом аварийным здание признали четыре года назад. Более того, установлено, что дом под литерой Б имеет угрозу внезапного обрушения и представляет опасность для людей.