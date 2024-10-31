Фура протаранила частный дом в Ростове-на-Дону

Posted 31 октября, 04:50
Published 31 октября, 04:50
Modified 31 октября, 04:52
Updated 31 октября, 04:52
По словам свидетелей, многотоннажная машина врезалась в дом на улице Минераловодской.
— «Фуровод» притер стену частного дома, — пишут люди.
На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Ростов Главный», видно, что в углу жилья выбита часть кирпичей. Некоторые решили, что всему виной неработающий навигатор — подобные проблемы с геолокацией встречаются в некоторых точках города.
— Много раз таких ребят (заблудившихся по навигатору) встречал в близлежащих окрестностях, — поделился подписчик. — А дом — ничего страшного, «отрастет».
Другие не стали защищать водителя.
— Он когда заезжал на улицу, не видел, что ли, что она узкая? — удивляются горожане.
Ранее появилось видео страшного ДТП между Ростовом и Батайском.