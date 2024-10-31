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Posted 31 октября, 04:50

Published 31 октября, 04:50

Modified 31 октября, 04:52

Updated 31 октября, 04:52

Фура протаранила частный дом в Ростове-на-Дону

Фура протаранила частный дом в Ростове-на-Дону

31 октября 2024, 04:50
Фото: 1MI. Фура протаранила частный дом в Ростове-на-Дону
Пользователи соцсетей сообщают о ДТП в Ростове в районе Лендворца. Они же опубликовали видео с места аварии 39 октября.

По словам свидетелей, многотоннажная машина врезалась в дом на улице Минераловодской.

— «Фуровод» притер стену частного дома, — пишут люди.

На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Ростов Главный», видно, что в углу жилья выбита часть кирпичей. Некоторые решили, что всему виной неработающий навигатор — подобные проблемы с геолокацией встречаются в некоторых точках города.

Видео: 1MI. Фура протаранила частный дом в Ростове-на-Дону
Легковушка влетела в стену жилого дома и свалилась на бок в центре Ростова
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— Много раз таких ребят (заблудившихся по навигатору) встречал в близлежащих окрестностях, — поделился подписчик. — А дом — ничего страшного, «отрастет».

Другие не стали защищать водителя.

— Он когда заезжал на улицу, не видел, что ли, что она узкая? — удивляются горожане.

Ранее появилось видео страшного ДТП между Ростовом и Батайском.

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