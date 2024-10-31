Гидрометцентр предупредил о сугробах в 12 сантиметров на Дону в начале ноября

Posted 31 октября, 16:24
Published 31 октября, 16:24
Modified 31 октября, 16:25
Updated 31 октября, 16:25
Погодный фронт резко изменится в регионе в первые дни ноября. В области прогнозируют дожди и снегопады. Скорость ветра увеличится до 15-20 метров в секунду. Местами возможны порывы до 27 метров в секунду.
Температура воздуха понизится сразу на 10-12 градусов. Днём стоит ждать 0 — +5 градусов. Ночью возможны заморозки до -3 — -6 градусов.
Синоптики предупреждают, что на севере Ростовской области в начале ноября могут образоваться сугробы до 12 сантиметров. Также ночью и утром на трассах возможен гололёд.
Ранее водителей призвали поскорее сменить резину на зимнюю и быть осторожнее на дорогах в Ростовской области.