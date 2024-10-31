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Posted 31 октября, 16:24

Published 31 октября, 16:24

Modified 31 октября, 16:25

Updated 31 октября, 16:25

Снег и штормовой ветер обрушатся на Ростовскую область в ближайшие дни

Гидрометцентр предупредил о сугробах в 12 сантиметров на Дону в начале ноября

31 октября 2024, 16:24
Фото: 1MI. Снег и штормовой ветер обрушатся на Ростовскую область в ближайшие дни

Гидрометцентр Ростовской области предупредил о сугробах и ветре в начале ноября

Осадки и штормовой ветер обрушатся на Ростовскую область в ближайшие дни, следует из прогнозов Гидрометцентра.

Погодный фронт резко изменится в регионе в первые дни ноября. В области прогнозируют дожди и снегопады. Скорость ветра увеличится до 15-20 метров в секунду. Местами возможны порывы до 27 метров в секунду.

Температура воздуха понизится сразу на 10-12 градусов. Днём стоит ждать 0 — +5 градусов. Ночью возможны заморозки до -3 — -6 градусов.

Синоптики предупреждают, что на севере Ростовской области в начале ноября могут образоваться сугробы до 12 сантиметров. Также ночью и утром на трассах возможен гололёд.

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Ранее водителей призвали поскорее сменить резину на зимнюю и быть осторожнее на дорогах в Ростовской области.

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