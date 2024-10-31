Итоги четверга: в Ростове спасли тигрицу и львёнка и не досчитались автобусов

Тигрицу в течение трёх лет держал у себя в сарае житель Краснодарского края. Когда к нему нагрянула полиция, он попытался сбежать вместе с животным. Но его удалось задержать, а тигрицу поймать. Её передали в ростовский цирк. Зоологи констатировали, что над животным издевались. На теле тигрицы есть следы побоев.