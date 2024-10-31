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Posted 31 октября, 15:18

Published 31 октября, 15:18

Modified 31 октября, 15:20

Updated 31 октября, 15:20

Главные новости Ростовской области 31 октября

Итоги четверга: в Ростове спасли тигрицу и львёнка и не досчитались автобусов

31 октября 2024, 15:18
Фото: 1MI. Главные новости Ростовской области 31 октября
Ростовская область отбила очередную атаку беспилотников, тем временем прокуратура заявила о недовыпуске общественного транспорта, а в зоопарк Ростова неожиданно попал львёнок, а в цирк — спасенная на Кубани тигрица.

Атака с неба

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в ночь на 31 октября над регионом сбили девять БПЛА. Со слов очевидцев можно предположить, что атаку отражали после полуночи.

Для борьбы с дронами задействовали силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По данным властей, в результате атаки никто не пострадал. О разрушениях не сообщалось.

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Дефицит транспорта

Прокуратура Ростовской области отчиталась о проверке в сфере транспортного обслуживания населения. Надзорное ведомство констатировало недовыпуск транспорта в Ростове в 30%. Аналогичная ситуация с подвижным составом наблюдается и в других крупных городах региона.

В ходе проверки также выяснилось, что на большинстве маршрутов (более 1000 из 1400) незаконно установлены нерегулируемые тарифы. Более того, в некоторых населённых пунктах и вовсе отсутствует транспортное сообщение. Остро эта проблема стоит на севере и востоке Ростовской области. Например, в Морозовском, Верхнедонском, Орловском, Чертковском и Мартыновском районах вообще нет перевозчиков.

Прокуратура указала губернатору Ростовской области Василию Голубеву на эти проблемы и потребовала его личного внимания к сложившейся ситуации.

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Неожиданное пополнение

В зоопарк и цирк Ростова неожиданно поступили тигрица и двухмесячный львёнок. Обоих спасли от нерадивых хозяев.

Львёнка нашли в хуторе Ленинаван. Полиция забрала животное и отдала его в зоопарк. Сейчас малыш проходит карантин. Он выглядит здоровым и бодрым. После карантина львёнка отправят в зоопарк в другом городе. Зоологи предположили, что животное оказалось жертвой коммерсантов, использующих экзотических зверей для фотосессий.

Тигрицу в течение трёх лет держал у себя в сарае житель Краснодарского края. Когда к нему нагрянула полиция, он попытался сбежать вместе с животным. Но его удалось задержать, а тигрицу поймать. Её передали в ростовский цирк. Зоологи констатировали, что над животным издевались. На теле тигрицы есть следы побоев.

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