Итоги FutureMed 2024: перспективы внедрения искусственного интеллекта в медицину

«Искусственный интеллект вокруг врача и для врача. Пусть он возьмет на себя рутинную работу, например обработку информации. Решения должен принимать врач, так как риски слишком велики. ИИ же не будет нести ответственность за постановку диагноза и лечение. Она на враче», — такие планы по внедрению ИИ в российскую систему здравоохранения привел он.