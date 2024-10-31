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Posted 31 октября, 18:34

Published 31 октября, 18:34

Modified 31 октября, 18:36

Updated 31 октября, 18:36

Итоги FutureMed 2024: перспективы внедрения искусственного интеллекта в медицину

Итоги FutureMed 2024: перспективы внедрения искусственного интеллекта в медицину

31 октября 2024, 18:34
28 октября в Этнографическом музее Санкт-Петербурга была организована VI научно-практическая конференция FutureMed 2024, объединившая на один день свыше 550 участников.

Как сообщает 56orb.ru, главной темой мероприятия объявили значение искусственного интеллекта (ИИ) в медицине, его актуальные на сегодня достижения и возможные риски. При этом спикеры не забывали упомянуть, что основное звено системы здравоохранения по-прежнему человек, то есть врач.

За организацию конференции отвечала компания «ИНВИТРО». Состоялось 24 выступления экспертов в области медицинской науки, здравоохранения и медиа. Первый блок мероприятия был посвящен современным трендам в медицине. Спикеры заявили, что благодаря развитию ассистивных технологий люди с ограниченными возможностями смогут управлять своим здоровьем наравне со здоровыми.

Кроме того, на конференции обсуждались возможности персонализации медицинских услуг. Глава ИНВИТРО Юрий Леонов подчеркнул, что уже в ближайшие 2-3 года пациентам начнут выдавать персонализированные рекомендации на основе большого массива обработанных данных.

По словам Леонова, в грядущем году от пациентов поступят более 25 миллионов обращений, будет выполнено порядка 150 миллионов тестов, что выступает достаточно внушительным массивом данных. Благодаря миллиону точек соприкосновения и грамотной интерпретации отклонений в результатах тестов, каждая целевая группа пациентов может получить персонализированные рекомендации.

Тема супербактерий и антибиотикорезистентности также выступила одной из самых значимых. Врач-инфекционист Андрей Поздняков из компании «ИНВИТРО-Сибирь» обратил внимание, что проблема роста устойчивости микробов к антибиотикам несет опасность для миллионов людей. Он напомнил, что эффективными мерами борьбы с такой проблемой остаются бактериофаги и некоторые другие методы, но обязательно требуется учредить жесткие регламенты на применение антимикробных препаратов.

Финальный блок, «Война за пациентов», посвятили юридическим и моральным возможностям применения ИИ в медицине. Директор по развитию медицинской деятельности ИНВИТРО Илья Тупицын озвучил тезис «ИИ вокруг врача и для врача».

«Искусственный интеллект вокруг врача и для врача. Пусть он возьмет на себя рутинную работу, например обработку информации. Решения должен принимать врач, так как риски слишком велики. ИИ же не будет нести ответственность за постановку диагноза и лечение. Она на враче», — такие планы по внедрению ИИ в российскую систему здравоохранения привел он.

В рамках FutureMed 2024 было неоднократно заявлено, что, несмотря на масштабное развитие искусственного интеллекта и технологий, в здравоохранении будущего не планируется полностью замещать реальных специалистов ИИ.

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