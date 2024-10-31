Куда уехать на ноябрьские выходные из Ростова-на-Дону и не потратить много денег

Posted 31 октября, 18:33
Published 31 октября, 18:33
Modified 31 октября, 18:36
Updated 31 октября, 18:36
Ноябрьские праздники — отличный повод вырваться из осенней хандры и рутины, чтобы провести несколько дней в путешествии. Ростовчанам не обязательно ехать далеко: насладиться красотой природы, погулять по историческим местам и современным паркам можно, не затрачивая на дорогу более 7 часов.
Если желания покидать город даже на несколько дней нет, вспомните, когда вы в последний раз отклонялись от привычного маршрута «дом-работа»? Если ответили «давно» в различных вариациях, предлагаем на время оказаться в роли туриста в родном городе и посетить несколько мест, где можно полной грудью вдохнуть дух Ростовской области. За время небольшого путешествия есть шанс открыть для себя город с новой стороны.
Гулять пешком, перемещаться на авто или автобусе — выбор за вами. Мы в редакции RostovGazeta посоветовали бы сесть на один из старых трамваев, обязательно попросить у водителя билетик (а вдруг, где-то завалялась катушка и вам попадется счастливый) и отправиться под мерный перестук колес неторопливо разглядывать из окна золотящийся, шелестящий город.
Загляните в Ростовский государственный историко-краеведческий музей и узнайте, как становился и развивался город. Затем отправляйтесь по улочкам ниже Большой Садовой в Нахичевань: не упускайте шанс побродить по одному из старейших рынков города — Нахичеванскому — и купить себе сезонных фруктов на десерт.
Прямо оттуда можно отправиться на набережную, заглянуть в потемневшие от осени воды Дона, постоять и помолчать рядом с рыбаками, уютно устроиться на скамейке с видом на реку.
Завершить прогулку можно на смотровой площадке в парке имени Седова.
Нерабочий понедельник рекомендуем провести в уединении с природой: отправляйтесь на пикник в Ботанический сад ЮФУ, Щепкинский лес или к Можайским прудам. Послушайте, как опадают листья с деревьев, щебечут птицы.
«Даже небольшое путешествие или простая смена обстановки помогают привести нервную систему в равновесие, избежать выгорания, пережить кризис», — отмечает ростовский психолог Татьяна Разумовская.
Если кажется, что в Ростове смотреть уже не на что, предлагаем отправиться в соседний Азов. Добраться туда можно на электричке, на автобусе или по реке на «Валдае». По суше дорога займет около часа, на речном судне — 45 минут.
В городе, история которого насчитывает почти тысячу лет, есть множество музеев на любой вкус: от выставочных комплексов под открытым небом, до выставок оружия петровских времен и экспозиций с доисторическими животными, которые бродили по Ростовской области миллионы лет назад.
Не стоит спешить увидеть все за один день. В городке есть возможность остановиться как в дорогом отеле, так и в более бюджетных заведениях.
Ростовчане привыкли рассматривать поездки в Таганрог как маршруты одного дня. Мы же предлагаем сменить обстановку шумного Ростова и на все выходные переехать в приморский городок. Добраться сюда можно на электричках, которые курсируют несколько раз в день.
Один день можно посвятить прогулке по «Чеховским местам»: сходите в музей-домик писателя, в бакалейную лавку и посмотрите одну из чеховских пьес в местном театре. Не забудьте посетить одну из главных достопримечательностей современного Таганрога — Европейский квартал. Там можно пообедать в одном из местных ресторанчиков, а затем спуститься на набережную.
В другой день загляните в рыбацкий уголок Таганрога — Богудонию. Среди разбросанных рыболовных сетей и брошенных на берегу лодок может получиться атмосферная фотосессия.
Перемещаться по городку, конечно, лучше на трамвае.
Ростовская область — не только про бескрайние и засушливые равнины. У нас и скалы свои есть — Зайцевские. Если давно мечтали уехать подальше от города и провести пару дней на лоне безлюдной природы с палаткой — вам сюда. Это место не особенно популярно среди туристов, разве что альпинисты иногда приезжают потренироваться.
Зайцевские скалы находятся в 140 километрах от Ростова в Красносулинском районе, добираться удобнее всего на личном авто. По дороге сможете полюбоваться терриконами, рекой Кундрючьей и полузаброшенными хуторами.
Если смотреть от подножия, скалы больше напоминают отвесную стену из каменного массива, возвышающуюся над степью. Если набраться смелости и терпения, откроется вид с вершины на реку, балку, степь. И для этого вовсе не обязательно иметь при себе скалолазное оборудование: на вершину можно забраться по тропинке.
Если скалы вас не впечатляют, можно смело отправляться на Кавказ. Ростовский туроператор Амалия Илина уверяет, что даже двух дней хватит, чтобы насладиться пейзажами Приэльбрусья и исследовать основные туристические локации.
«Приэльбрусье — очень популярное направление осенью, там сейчас как раз золотая пора, теплая погода. Из Ростова в Кисловодск регулярно ходят электрички, дорога займет семь часов. На машине — 5-6 часов», — рассказывает эксперт.
Прямиком рядом с Кисловодским вокзалом находится нарзанная питьевая галерея. Само здание чем-то напоминает средневековый замок, а внутри можно не только попить целебной воды, но и увидеть, как нарзанные источники бьют из-под земли.
«Большинство туристических локаций в Кисловодске бесплатные: например, курортный парк, где заплатить придется только за канатную дорогу — по желанию. Можно прогуляться по Курортному бульвару и проспекту Карла Маркса и отыскать там все статуи Чебурашек — их всего 11», — советует туроператор.
В черте города находится почти легендарная достопримечательность Кисловодска — Гора Кольцо. Ее посещение также бесплатно, а прямо к горе ведет огороженная тропинка.
Второй день выходных Амалия Илина рекомендует посвятить посещению жемчужины Кавказа — горы Эльбрус. Его «седло» отлично видно в ясную погоду и из самого Кисловодска, однако можно подобраться значительно ближе.
«Уже сама дорога туда — достопримечательность, потому что дорога от Кисловодска к урочищу Джилы-Су является одной из самых красивых дорог России. И ноябрьские праздники праздники — идеальный вариант, чтобы успеть проехать по ней до конца сезона. С декабря дорога закрывается из-за погодных условий», — рассказывает туроператор.
В урочище Джилы-Су можно попить минеральную воду, бьющую прямо из земли, полюбоваться водопадами и даже построить снеговика.
«В горах сейчас уже лежит приличное количество снега, одеваться на Джилы-Су нужно по-зимнему», — отмечает туроператор.
Бюджет двухдневной поездки на Кавказ, по словам эксперта, легко может ограничиться 10-15 тысячами рублей.
Психолог Татьяна Разумовская призывает ростовчан на выходных покинуть домашнюю обстановку, чтобы не навредить себе.
«Количество солнца в Ростове в конце октября значительно снизилось, организм ростовчан может недополучать целый ряд гормонов, которые отвечают за стабильное психо-эмоциональное состояние. Путешествие, даже короткое — отличный способ эти гормоны дополучить, избавиться от стресса», — отмечает эксперт.
По ее мнению, слишком долгое пребывание в привычной обстановке повышает уровень тревожности, блокируют когнитивную гибкость
«В новых местах, где другой климат, дольше или короче световой день, новая пища или какие-то другие непривычные факторы, наш мозг начинает работать иначе: он отращивает новые отростки нейронов, которые связаны с другими нейронами — дендриты. Так он пытается справиться с обработкой новой информации, или, по-простому, развивается. А в привычной обстановке, где для мозга нет „работы“ — может начать деградировать», — заключает эксперт.
Это ли не повод уехать подальше от города или хотя бы сходить в гости?
Ранее RostovGazeta писала о том, что названа точная дата первого снега в Ростовской области.