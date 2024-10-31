Куда уехать на ноябрьские выходные из Ростова-на-Дону и не потратить много денег

Если желания покидать город даже на несколько дней нет, вспомните, когда вы в последний раз отклонялись от привычного маршрута «дом-работа»? Если ответили «давно» в различных вариациях, предлагаем на время оказаться в роли туриста в родном городе и посетить несколько мест, где можно полной грудью вдохнуть дух Ростовской области. За время небольшого путешествия есть шанс открыть для себя город с новой стороны.