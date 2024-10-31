Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки в Азовском море

Позже стало известно, что попытки нападения не прекратились и поздней ночью. К утру 31 октября насчитали 21 беспилотник, сбитый в России. В том числе пять — над Курской областью, три — над Волгоградской и два — над Брянской. В Воронежской и Белгородской, как и над Черным морем, уничтожили по одному дрону.