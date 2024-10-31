Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки в Азовском море

Posted 31 октября, 05:40
Published 31 октября, 05:40
Modified 31 октября, 05:42
Updated 31 октября, 05:42
Речь идет об атаке беспилотников. Над Азовским морем удалось сбить один летательный объект. Столько же — над Черным морем, Белгородской областью. Еще два — над Курской. Все БПЛА сбили за полтора часа: с 21:00 до 22:30.
Позже стало известно, что попытки нападения не прекратились и поздней ночью. К утру 31 октября насчитали 21 беспилотник, сбитый в России. В том числе пять — над Курской областью, три — над Волгоградской и два — над Брянской. В Воронежской и Белгородской, как и над Черным морем, уничтожили по одному дрону.
Больше всего отраженных атак было в Ростовской области. По данным Минобороны, в регионе сбили восемь беспилотников. Глава региона заявил о еще большем числе — девяти.