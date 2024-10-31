rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 05:40

Published 31 октября, 05:40

Modified 31 октября, 05:42

Updated 31 октября, 05:42

Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки в Азовском море

Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки в Азовском море

31 октября 2024, 05:40
Фото: Изображение Midjourney. Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки в Азовском море
Накануне вечером, 30 октября, в Азовском море пресекли попытку террористического акта с применением дронов, сообщает Министерство обороны России.

Речь идет об атаке беспилотников. Над Азовским морем удалось сбить один летательный объект. Столько же — над Черным морем, Белгородской областью. Еще два — над Курской. Все БПЛА сбили за полтора часа: с 21:00 до 22:30.

В Минобороны РФ заявили о попытке террористической атаки в Ростовской области
Узнать подробнее

Позже стало известно, что попытки нападения не прекратились и поздней ночью. К утру 31 октября насчитали 21 беспилотник, сбитый в России. В том числе пять — над Курской областью, три — над Волгоградской и два — над Брянской. В Воронежской и Белгородской, как и над Черным морем, уничтожили по одному дрону.

Больше всего отраженных атак было в Ростовской области. По данным Минобороны, в регионе сбили восемь беспилотников. Глава региона заявил о еще большем числе — девяти.

Читайте также:
Минобороны РФ назвало атаку БПЛА на Ростовскую область террористическойВоенные сбили боевой беспилотник, летевший над Азовским моремВоенные остановили ночную террористическую атаку на Ростовскую область
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азовское море#Курская область#Волгоградская область#Белгородская область#Брянская область#Черное море#Минобороны#Воронежская область#Террористическая атака#Дроны
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика