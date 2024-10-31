МТС Банк повысил ставки по вкладам для розничных клиентов — до 22,5% годовых

Для премиальных клиентов банка предусмотрена надбавка в размере до 0,2 процентных пункта с учетом капитализации к базовой ставке на вклады при открытии на сроки 91, 120, 150, 181 и 367 дней с ежемесячным начислением процентов. Таким образом, максимальная доходность для этой категории клиентов составит 22,5% годовых по вкладу, открытому на срок 181 дней.