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Posted 31 октября, 12:06

Published 31 октября, 12:06

Modified 31 октября, 12:08

Updated 31 октября, 12:08

МТС Банк повысил ставки по вкладам для розничных клиентов — до 22,5% годовых

МТС Банк повысил ставки по вкладам для розничных клиентов — до 22,5% годовых

31 октября 2024, 12:06
Фото: МТС Банк.
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МТС Банк значительно улучшил условия по срочному вкладу «МТС Вклад» для всех розничных клиентов. Повышение ставок установлено в диапазоне от 1,3 до 2 процентных пункта в зависимости от срока размещения средств.

При открытии вклада на срок 91 день доходность составит 21% годовых, на сроки 120, 150 и 367 дней — 21,8% годовых, на срок 181 день — 22,3% годовых. Ставки действительны при условии капитализации процентов.

Для премиальных клиентов банка предусмотрена надбавка в размере до 0,2 процентных пункта с учетом капитализации к базовой ставке на вклады при открытии на сроки 91, 120, 150, 181 и 367 дней с ежемесячным начислением процентов. Таким образом, максимальная доходность для этой категории клиентов составит 22,5% годовых по вкладу, открытому на срок 181 дней.

Минимальная сумма «МТС Вклада» составляет 10 000 рублей, пополнение первые 30 дней без возможности частичного снятия. Предусмотрена автоматическая пролонгация договора на условиях, действующих на момент пролонгации. Досрочное закрытие вклада происходит по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора.

Оформить вклады можно в любом офисе, на сайте или в мобильном приложении МТС Банка. Более подробная информация о предложении доступна на сайте МТС Банка.

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