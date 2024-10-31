На Дону суд приостановил работу шахты «Октябрьская-Южная» из-за грубых нарушений

В рамках постоянного госнадзора на опасных предприятиях сотрудники Ростехнадзора выявили нарушения на ООО «Шахта „Октябрьская-Южная“, которые могут угрожать здоровью и жизни рабочих. Оказалось, что на объекте не соблюдаются необходимые условия для реализации мероприятий по ликвидации пожаров и аварий при ЧП.