rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 10:43

Published 31 октября, 10:43

Modified 31 октября, 10:45

Updated 31 октября, 10:45

На Дону суд приостановил работу шахты «Октябрьская-Южная» из-за грубых нарушений

На Дону суд приостановил работу шахты «Октябрьская-Южная» из-за грубых нарушений

31 октября 2024, 10:43
Фото: 1MI. На Дону суд приостановил работу шахты «Октябрьская-Южная» из-за грубых нарушений
Ростехнадзор провел проверку на угольной шахте «Октябрьская-Южная» и выявил ряд грубых нарушений требований безопасности, сообщает Северо-Кавказское управление ведомства.

В рамках постоянного госнадзора на опасных предприятиях сотрудники Ростехнадзора выявили нарушения на ООО «Шахта „Октябрьская-Южная“, которые могут угрожать здоровью и жизни рабочих. Оказалось, что на объекте не соблюдаются необходимые условия для реализации мероприятий по ликвидации пожаров и аварий при ЧП.

На посадочной площадке в Ростовской области нашли самолеты без документов
Узнать подробнее

В связи с этим Октябрьский райсуд Ростовской области приостановил работу юрлица на 90 дней, а в отношении директора предприятия было возбуждено дело по части 11 статьи 19.5 КоАП РФ. Кроме того, компания должна в кротчайшие сроки ликвидировать все недочеты.

Ранее власти Ростова-на-Дону подали в суд на АТП из-за некачественной работы общественного транспорта. С компаний хотят взыскать 38 миллионов рублей.

Читайте также:
По решению суда закрыли мусорный полигон ТКО в Ростовской областиЕще 20 камер поставят на М-4 «Дон» в Ростовской областиУчасткового полиции осудили на два года за мошенничество в Ростовской области
#Регина Симакова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Условия труда#Безопасность#Рабочие#Нарушения#Предприятия#Приостановка#Ростехнадзор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика