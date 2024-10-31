На Дону суд приостановил работу шахты «Октябрьская-Южная» из-за грубых нарушений

Posted 31 октября, 10:43
Published 31 октября, 10:43
Modified 31 октября, 10:45
Updated 31 октября, 10:45
В рамках постоянного госнадзора на опасных предприятиях сотрудники Ростехнадзора выявили нарушения на ООО «Шахта „Октябрьская-Южная“, которые могут угрожать здоровью и жизни рабочих. Оказалось, что на объекте не соблюдаются необходимые условия для реализации мероприятий по ликвидации пожаров и аварий при ЧП.
В связи с этим Октябрьский райсуд Ростовской области приостановил работу юрлица на 90 дней, а в отношении директора предприятия было возбуждено дело по части 11 статьи 19.5 КоАП РФ. Кроме того, компания должна в кротчайшие сроки ликвидировать все недочеты.
Ранее власти Ростова-на-Дону подали в суд на АТП из-за некачественной работы общественного транспорта. С компаний хотят взыскать 38 миллионов рублей.